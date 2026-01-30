Yeniçağ Gazetesi
30 Ocak 2026 Cuma
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı

Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı

Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2025'te 24 bin ziyaretçiyle rekor kırdı. Trak Kralı Kersebleptes'in yüz rekonstrüksiyonu ve zengin koleksiyonuyla Trakya'nın binlerce yıllık tarihine ışık tutan müze, yerli-yabancı turistlerin gözdesi oldu.

Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı - Resim: 1

Türkiye'nin zengin kültürel mirasını gözler önüne seren Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2025 yılında yaklaşık 24 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

1 10
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı - Resim: 2

Tekirdağ ve çevresindeki kazılarda ortaya çıkarılan, tarih öncesi dönemlerden günümüze uzanan eserlerin sergilendiği müzede 4 bin 863 arkeolojik, 1909 etnografik eser ile 17 bin 129 sikke yer alıyor.

2 10
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı - Resim: 3

Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eserler arasında Kybele heykeli, Trak Kralı Kersebleptes'e ait mezar buluntuları ve Fayans Batığı'ndan çıkan tarihi objeler öne çıkıyor.

3 10
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı - Resim: 4

Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük yaptığı açıklamada, kentin Helenistik, Antik Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı.

4 10
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı - Resim: 5

Müzenin 1967 yılında kurulduğunu ve Trakya'nın binlerce yıllık tarihine ışık tuttuğunu belirten Karaküçük, yerli ve yabancı ziyaretçilerin müzeye büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.

5 10
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı - Resim: 6

"Osmanlı, Bizans ve Trak dönemlerine ait koleksiyonlarıyla dikkat çeken müzemiz, 2025'te 24 bin ziyaretçi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı." diyen Karaküçük, geçen yıl müzeyi en çok Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin ziyaret ettiğini kaydetti.

6 10
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı - Resim: 7

Tekirdağ'daki arkeolojik kazılarda gün ışığına çıkarılan günlük yaşam araçları, mezar hediyeleri ve çeşitli tarihi eserlerin ziyaretçilere kapsamlı bir tarih yolculuğu sunduğunu anlatan Karaküçük, şu bilgileri verdi:

7 10
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı - Resim: 8

"Müzenin en çok ilgi gören eseri, Trak Kralı Kersebleptes'e ait yüz rekonstrüksiyonu yapılan iskelet ile mezar buluntuları oldu. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yüz rekonstrüksiyonu olma özelliği taşıyan çalışma, müzeyi alanında öne çıkarıyor.

8 10
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı - Resim: 9

"Müzenin en çok ilgi gören eseri, Trak Kralı Kersebleptes'e ait yüz rekonstrüksiyonu yapılan iskelet ile mezar buluntuları oldu. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yüz rekonstrüksiyonu olma özelliği taşıyan çalışma, müzeyi alanında öne çıkarıyor."

9 10
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı - Resim: 10
10 10
Kaynak: AA
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro