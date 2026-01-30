Türkiye'nin zengin kültürel mirasını gözler önüne seren Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2025 yılında yaklaşık 24 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Tekirdağ Arkeoloji Müzesi’ne tarih meraklıları akın etti: 2025'te 24 bin turistle dolup taştı
Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, 2025'te 24 bin ziyaretçiyle rekor kırdı. Trak Kralı Kersebleptes'in yüz rekonstrüksiyonu ve zengin koleksiyonuyla Trakya'nın binlerce yıllık tarihine ışık tutan müze, yerli-yabancı turistlerin gözdesi oldu.
Tekirdağ ve çevresindeki kazılarda ortaya çıkarılan, tarih öncesi dönemlerden günümüze uzanan eserlerin sergilendiği müzede 4 bin 863 arkeolojik, 1909 etnografik eser ile 17 bin 129 sikke yer alıyor.
Ziyaretçilerin en çok ilgisini çeken eserler arasında Kybele heykeli, Trak Kralı Kersebleptes'e ait mezar buluntuları ve Fayans Batığı'ndan çıkan tarihi objeler öne çıkıyor.
Tekirdağ Kültür ve Turizm İl Müdürü Ömer Faruk Karaküçük yaptığı açıklamada, kentin Helenistik, Antik Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden kalan çok zengin bir kültürel mirasa sahip olduğunu vurguladı.
Müzenin 1967 yılında kurulduğunu ve Trakya'nın binlerce yıllık tarihine ışık tuttuğunu belirten Karaküçük, yerli ve yabancı ziyaretçilerin müzeye büyük ilgi gösterdiğini ifade etti.
"Osmanlı, Bizans ve Trak dönemlerine ait koleksiyonlarıyla dikkat çeken müzemiz, 2025'te 24 bin ziyaretçi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı." diyen Karaküçük, geçen yıl müzeyi en çok Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin ziyaret ettiğini kaydetti.
Tekirdağ'daki arkeolojik kazılarda gün ışığına çıkarılan günlük yaşam araçları, mezar hediyeleri ve çeşitli tarihi eserlerin ziyaretçilere kapsamlı bir tarih yolculuğu sunduğunu anlatan Karaküçük, şu bilgileri verdi:
"Müzenin en çok ilgi gören eseri, Trak Kralı Kersebleptes'e ait yüz rekonstrüksiyonu yapılan iskelet ile mezar buluntuları oldu. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yüz rekonstrüksiyonu olma özelliği taşıyan çalışma, müzeyi alanında öne çıkarıyor.
"Müzenin en çok ilgi gören eseri, Trak Kralı Kersebleptes'e ait yüz rekonstrüksiyonu yapılan iskelet ile mezar buluntuları oldu. Türkiye'de gerçekleştirilen ilk yüz rekonstrüksiyonu olma özelliği taşıyan çalışma, müzeyi alanında öne çıkarıyor."