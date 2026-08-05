Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA / DHA / İHA

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 1 Ocak-3 Ağustos 2026 tarihleri arasında kent genelinde toplam 8 bin 157 olaya müdahale etti. Müdahalelerin 3 bin 853'ünü kurtarma, 3 bin 273'ünü yangın, bin 31'ini ise teknik destek ve diğer acil durumlar oluşturdu.

11 ilçede görev yapan ekipler, gerektiğinde il dışındaki olaylara da destek vererek 16 farklı müdahalede bulundu.

EN YOĞUN MÜDAHALE SÜLEYMANPAŞA VE ÇORLU'DA

Verilere göre en fazla olayın yaşandığı ilçe bin 759 müdahaleyle Süleymanpaşa oldu. Onu bin 740 olayla Çorlu ve bin 128 olayla Çerkezköy takip etti.

Kapaklı'da 725, Şarköy'de 547, Marmaraereğlisi'nde 532, Ergene'de 441, Saray'da 413, Malkara'da 377, Muratlı'da 263 ve Hayrabolu'nda 216 olaya müdahale edildi.

BİNLERCE HAYVAN KURTARILDI

İtfaiye ekipleri yalnızca yangınlara değil, çok sayıda kurtarma operasyonuna da imza attı.

Yılın ilk yedi ayında gerçekleştirilen 3 bin 853 kurtarma operasyonunun 2 bin 213'ünü hayvan kurtarma çalışmaları oluşturdu.

Bunun yanı sıra ekipler; 528 kapı açma, 452 trafik kazası, 307 insan kurtarma, 294 merdiven desteği, 223 asansörde mahsur kalma, 189 intihar ve boğulma vakası, 165 su baskınına müdahale etti.

TARLA YANGINLARI BÜYÜK ZARARA YOL AÇTI

Yaz aylarında artan sıcaklık ve rüzgar nedeniyle özellikle açık alan yangınlarında ciddi artış yaşandı.

Tekirdağ İtfaiyesi, ilk yedi ayda bin 114 alan yangını ve 830 ekili alan yangınına müdahale etti.

Yangınlarda 2 bin 239 dönüm buğday, 542 dönüm kanola, 65 dönüm ayçiçeği, 42 dönüm arpa, 7 dönüm yulaf, 6 bin 507 dönüm anız zarar gördü. Ayrıca 343 dönüm ormanlık alan, 2 bin 381 ağaç ve 9 bin 301 balya da yangınlardan etkilendi.

YENİ İTFAİYE İSTASYONLARI HİZMETE GİRİYOR

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, "11 ilçeye 11 itfaiye istasyonu" hedefi kapsamında yatırımlarını sürdürüyor.

Malkara ve Şarköy istasyonları hizmete alınırken, Saray İtfaiye İstasyonu açılış için hazırlanıyor. Çerkezköy ve Ergene'deki çalışmalar ise devam ediyor.

Yangınlara daha hızlı müdahale edebilmek amacıyla yaz döneminde kritik noktalarda oluşturulan mobil itfaiye ekipleri de aktif görev yapıyor.

VATANDAŞLARA KRİTİK UYARI

Yetkililer, özellikle yaz aylarında anız yakılmaması, açık alanlarda kontrolsüz ateş yakılmaması ve sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.

Herhangi bir yangın veya acil durumda ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nin vakit kaybetmeden aranması gerektiği hatırlatıldı.