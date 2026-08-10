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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ’ın uzun zamandır ihtiyaç duyduğu ortak akıl ve dayanışma platformu olan Tekirdağ Akademik Odalar Birliği (TAOB), bir ay süren kuruluş sürecini tamamlayarak ilk Meclis Toplantısını gerçekleştirdi.

TAOB’un kurucu üyeleri Tekirdağ Barosu, Tekirdağ Diş Hekimleri Odası. Tekirdağ Eczacılar Odası. Tekirdağ Tabip Odası, TMMOB Mimarlar Odası-İstanbul Büyükkent Şubesi Tekirdağ Temsilciliği, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası, TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Trakya Bölge Şubesi, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreteryası, TMMOB Tekirdağ Ziraat Mühendisleri Odası Tekirdağ Şubesi oldu.

TAOB Yürütme Kurulu Başkanlığına Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen Gürcün, Dönem Sekreterliğine, Tekirdağ Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Tolga Kutal, Dönem Saymanlığına ise Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi Cemal Polat seçilmiştir.

Tekirdağ’daki 9 meslek kuruluşunu temsil eden 18 üyeden oluşan TAOB, çalışmalarına başlamıştır.

Bu konuda bir açıklama yapan Tekirdağ Baro Başkanı Av. Egemen GÜRCÜN;

“Kurucu kurumlarımızın takdiriyle TAOB Dönem Sözcülüğü görevine seçilmiş olmaktan onur duyuyorum. Bu güvene layık olabilmek için ortak aklı, katılımcılığı ve dayanışmayı esas alan bir anlayışla çalışacağım.



TAOB ; Hukukun üstünlüğünü, demokratik hukuk devletini , insan haklarını, bilimsel yaklaşımı, sağlıklı toplumu, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı kentleşmeyi, meslek kuruluşları arasındaki dayanışmayı ve ortak aklı temel alan bir anlayışla çalışmalarını sürdürecektir.

İnanıyorum ki TAOB; Tekirdağ’ın ortak sorunlarına çözüm üreten, kamu yararını önceleyen, bilimin ve hukukun ışığında karar alma süreçlerine katkı sunan, kurumlar arasında iş birliğini güçlendiren, daha aydınlık, daha çağdaş ve daha yaşanabilir bir Tekirdağ için güçlü bir platform olacaktır..

Bu anlamlı birlikteliğin hayata geçirilmesine katkı sunan tüm kurucu kurumlarımıza ve temsilcilerimize teşekkür ediyor, TAOB’un Tekirdağ’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.” demiştir.