Marmara Denizi genelinde üç gündür hüküm süren sert poyraz rüzgarı, Tekirdağ sahil şeridinde deniz trafiğini olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Saatteki hızı yer yer 40 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle seyir güvenliğini riske atmak istemeyen ulusal ve uluslararası bandıralı 11 yük gemisi ile tanker, Tekirdağ açıklarında demirleyerek olumsuz hava koşullarının geçmesini beklemeye başladı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle denizde meydana gelen dev dalgalar, kıyı şeridine yoğun miktarda yosun ve muhtelif deniz atıklarını sürükledi. Sahilde biriken yosunlar dikkat çekerken, hava sıcaklığının 30 derece seviyelerinde seyrettiği kentte rüzgarlı havanın yarın gün sonuna kadar etkisini koruyacağı bildirildi.