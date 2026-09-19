Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Tekir Yaylası’nda ordugah kuruldu: Komandolar Erciyes’i fethetti

Tekir Yaylası’nda ordugah kuruldu: Komandolar Erciyes’i fethetti

Tekir Yaylası’nda kritik eğitimler alan birliklerden bir komando kolu ise Erciyes’in zirvesine başarıyla tırmandı. Kayseri’de Türk komandoları, Somalili misafir askeri personel ile Erciyes Dağı’na taktik intikal gerçekleştirdi.

Kaynak: DHA
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Tekir Yaylası’nda ordugah kuruldu: Komandolar Erciyes’i fethetti - Resim: 1

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kayseri'de bulunan 1’inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığı'nda görev yapan komandoların, Somalili misafir askeri personel ile birlikte Erciyes Dağı'na tırmandığını duyurdu.

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Tekir Yaylası’nda ordugah kuruldu: Komandolar Erciyes’i fethetti - Resim: 2

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yuva yaptık göklere baş döndüren yerlere. 1'inci Hava İndirme ve Komando Tugay Komutanlığımızın kahraman komandoları, Somalili misafir askeri personel ile birlikte Zincidere bölgesinden Erciyes Dağı’na taktik intikal gerçekleştirdi.

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Tekir Yaylası’nda ordugah kuruldu: Komandolar Erciyes’i fethetti - Resim: 3

Tekir Yaylası'nda ordugah teşkil eden birliklerimiz; 'Pusu ve Pusuya Karşı Koyma', 'Mağara ve Sığınak Araması' ile 'Uçangöz' eğitimleri icra etti.

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Tekir Yaylası’nda ordugah kuruldu: Komandolar Erciyes’i fethetti - Resim: 4

Eğitimlerle eş zamanlı olarak bir komando kolumuz, güzergah keşfi maksadıyla Erciyes Dağı’nın zirvesine tırmandı" ifadeleri yer aldı.

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Tekir Yaylası’nda ordugah kuruldu: Komandolar Erciyes’i fethetti - Resim: 5
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Tekir Yaylası’nda ordugah kuruldu: Komandolar Erciyes’i fethetti - Resim: 6
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