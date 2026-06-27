Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe İstanbul Jet oldu.
Sarı-lacivertliler, play-off final serisinin dördüncü maçında deplasmanda Beşiktaş'ı 80-77 mağlup ederek seride durumu 3-1'e getirdi ve 2025-2026 sezonunu şampiyon tamamladı.
FİNAL SERİSİNİ 3-1 KAZANDI
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu Beşiktaş 23-22 önde tamamladı. Siyah-beyazlı ekip, devre arasına da 42-40'lık üstünlükle girdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü ele geçiren Fenerbahçe İstanbul Jet, üçüncü periyodu 64-63 önde kapattı. Son çeyrekte üstünlüğünü koruyan sarı-lacivertliler mücadeleyi 80-77 kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.
BÜYÜK SEVİNÇ YAŞANDI
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, sarı-lacivertli ekip sezonu kupayla tamamladı.