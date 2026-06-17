Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Üç galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde karşılaşmaların programı netleşti. Seride iki ekip, kupa için sahaya çıkacak.

Belirlenen takvime göre final mücadelesinin maç günleri ve saatleri organizasyon tarafından duyuruldu.

21 Haziran Pazar:

14.30 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)

23 Haziran Salı:

13.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)

25 Haziran Perşembe:

18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)

27 Haziran Cumartesi: (Gerekirse)

14.00 Beşiktaş-Fenerbahçe İstanbul Jet (Süleyman Seba)

29 Haziran Pazartesi: (Gerekirse)

18.00 Fenerbahçe İstanbul Jet-Beşiktaş (Metro Enerji)