Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İtalya’da organize edilen turnuvanın finalinde Türk derbisi heyecanı yaşandı.
Galatasaray Fuzul karşısında 61-57’lik skorla galip gelen Fenerbahçe İstanbul Jet, Avrupa Kupası 1’de ikinci, Avrupa genelinde ise 4. şampiyonluğunu elde etti.
Pala Serradimigni Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-lacivertliler 19-13 üstün tamamladı. Galatasaray Fuzul devre arasına 33-26 önde girerken, üçüncü periyot 42-42 eşitlikle sona erdi.
Karşılaşmanın son bölümünde kontrolü ele alan sarı-lacivertli ekip, parkeden 61-57 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.
Mücadeleyi Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Murat Emanetoğlu tribünden takip etti.