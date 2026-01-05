İstanbul Esenyurt’ta 28 Temmuz 2023’te Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen, bir tekel bayinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin açılan davada Mahkeme, Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer’in ‘kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.
Mahkeme, 4 sanığın ayrıca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 11 yıl hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti. Verilen kararın ardından, Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker ceza artırımı gerekçesiyle dosyayı İstinaf Mahkemesi’ne taşıdı.
Cumhuriyet'ten Rengin Temoçin'in haberine göre İstinaf Mahkemesi ise verilen cezalara ilişkin kararı onadı. Avukat Şeker, dosyayı Yargıtay’a taşıyacaklarını açıkladı.