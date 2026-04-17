Edinilen bilgiye göre, Çankırı il merkezinde motosikletin ön tekerini kaldırarak trafikte ilerleyen sürücü, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmayla tespit edildi. Ekipler tarafından "abart egzoz bulundurmak" ve "ehliyetsiz araç kullanmak" maddelerinden işlem uygulanan şahsın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu. Motosiklet de 60 gün trafikten men edilerek otoparka çekildi.