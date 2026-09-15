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Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlaması kapsamında yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın düğününde sergilenen takılar mercek altına alındı.

Polis ekiplerinin aramalarda ele geçirdiği ve düğünde kullanıldığı değerlendirilen 97 parça ürün üzerinde bilirkişi incelemesi gerçekleştirildi. Hazırlanan rapor soruşturma dosyasına girdi.

97 TAKIDAN SADECE 19'U ALTIN ÇIKTI

Bilirkişi tarafından takıların gram, ayar ve nitelikleri ayrı ayrı incelendi.

Rapora göre 97 parçadan yalnızca 19'unun 8, 14 veya 22 ayar altın olduğu belirlendi. 76 parçanın altın olmadığı, 2 parçanın ise gümüş olduğu tespit edildi.

Böylece incelemeye alınan 97 takının 78'inin altın olmadığı ortaya çıktı.

BİLEZİKTEN KÜLÇEYE LİSTE UZUN

Altın olmadığı tespit edilen ürünler arasında 58 burma ve desenli bilezik, yaklaşık 2 metre uzunluğunda burgulu zincir, kemer ve Halep zinciri de yer aldı.

Bazı külçelerin üzerinde ise “örnektir” ibaresinin bulunduğu kaydedildi.

Gerçek altın olduğu belirlenen takıların kuyumcu alış değerinin yaklaşık 6 milyon 659 bin lira olduğu belirtildi.

DÜĞÜNDE 43 MİLYON LİRA ANONSU YAPILMIŞTI

Soruşturma kapsamında tutuklanan Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan'ın savcılıkta verdiği ifade de dosyada yer aldı.

Düğünde takıların toplam değerinin 43 milyon liraya ulaştığı yönündeki anonslara değinen Tançalan, bu rakamların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

“ÇOĞUNUN HAYAL ÜRÜNÜ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

Çağla Öz Tançalan ifadesinde, “İsimleri okunan kişilerin çoğunun hayal ürünü olduğunu düşünüyorum. Aslında takılmayan bir paranın anonsu yapılıyordu. Amaç kendisine çok fazla para geldiğini duyurtmaktı” dedi.

Eşinin takıların kiralandığı yönündeki beyanına da karşı çıkan Tançalan, söz konusu takıların satın alındığını bildiğini ifade etti.

“GÖSTERİŞİ VE HAVA ATMAYI SEVEN BİRİSİDİR”

Çağla Öz Tançalan'ın eşi hakkındaki sözleri de dikkat çekti.

Tançalan, “Kendisi gösterişi ve hava atmayı seven birisidir. Olmayan bir parayı varmış gibi sosyal medyada, sanal dünyada gösteren birisidir” ifadelerini kullandı.

Soruşturma kapsamında elde edilen bilirkişi raporu ve şüpheli ifadelerinin dosyaya girdiği, incelemelerin sürdüğü belirtildi.