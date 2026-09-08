Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Tek şarjla menzil rekoru... Ülke ülke gezdiler

Tek şarjla menzil rekoru... Ülke ülke gezdiler

Skoda'nın yeni elektrikli amiral gemisi SUV modeli Peaq, Çekya'dan Hollanda'ya uzanan zorlu rotada tek şarjla 936 kilometre yol kat ederek önemli bir verimlilik rekoruna imza attı. Model, resmi fabrika menzilini önemli ölçüde geride bıraktı.

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Tek şarjla menzil rekoru... Ülke ülke gezdiler - Resim: 1

Skoda'nın yeni elektrikli SUV modeli Peaq, elektrikli otomobil dünyasında standartları değiştiren bir menzil başarısı elde etti.

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Tek şarjla menzil rekoru... Ülke ülke gezdiler - Resim: 2

Seri üretim bir Skoda Peaq, tek şarjla 936 kilometre kat ederek 7 koltuklu elektrikli SUV segmentinde menzil rekorunun yeni sahibi oldu.

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Tek şarjla menzil rekoru... Ülke ülke gezdiler - Resim: 3

Skoda mühendislik ekibinden iki çalışanın direksiyonuna geçtiği araç, Çekya'daki Mladá Boleslav tesislerinden başlayarak Almanya üzerinden Hollanda sahil hattına ulaşan yolculuğu şarj molası vermeden tamamladı.

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Tek şarjla menzil rekoru... Ülke ülke gezdiler - Resim: 4

Hassas rota planlaması ve ekonomik sürüş teknikleriyle Peaq, 647 kilometrelik resmi WLTP menzil değerini yüzde 45 oranında aşarak 289 kilometre daha fazla yol kat etti.

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DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMİ VE AERODİNAMİK BAŞARI

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Arkadan itişli altyapıya sahip Peaq modelinde; 91 kWh kapasiteli batarya paketi, 210 kW gücünde elektrik motoru, 19 inç boyutunda jantlar ve düşük yuvarlanma direncine sahip standart üretim lastikler görev yaptı.

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Tek şarjla menzil rekoru... Ülke ülke gezdiler - Resim: 7

Şarj kapağı mühürlenerek başlanan deneme, TÜV SÜD gözetiminde gerçekleşti ve elde edilen derece Çek Rekorlar Kitabı'na resmi olarak işlendi.

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900 kilometreyi aşan sürüş boyunca araç, 100 kilometrede 9,2 kWh gibi oldukça düşük bir ortalama enerji tüketimi sergiledi.

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Bu tüketim değerine, büyük boyutlarına rağmen 0.249 Cd seviyesinde tutulan hava sürtünme katsayısı doğrudan katkı sağladı.

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SABİT HIZ VE VERİMLİ SÜRÜŞ STRATEJİSİ

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Rekora imza atan sürücüler, ulaşılan menzil değerinde sabit sürüş temposunun kritik rol oynadığını ifade etti.

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Yolculuk süresince ani hızlanmalardan, sert frenlemelerden ve dur-kalk süreçlerinden kaçınıldı.

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Bununla birlikte, rejeneratif frenleme seviyesinin aracın ivmesini gereksiz yere kesmeyecek şekilde ayarlanması ve yolculuk boyunca hava koşullarının yağışsız seyretmesi enerji tasarrufunu destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

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