Alman bisiklet üreticisi Cube, hem uzun turlar hem de zorlu arazi şartları için tasarladığı yeni elektrikli bisikletini tanıttı. C:62 monokok karbon kadro üzerine inşa edilen ve 27,3 kilogram ağırlığa sahip olan model, önde Fox 34 Float AWL, arkada ise Fox Float Rhythm R amortisörler ile 100 mm süspansiyon mesafesi sağlıyor. Ayarlanabilir gidon ve dropper sele borusu sayesinde sürücüye konforlu bir sürüş pozisyonu sunuluyor.

PERFORMANSTA İDDİALI MOTOR VE BATARYA ALTYAPISI

Güç ünitesinde Bosch Performance Line CX Generation 5 motor kullanan bisiklet, 250 W güç ve 120 Nm maksimum tork üretiyor. Anlık olarak 750 W güce ulaşabilen sistem; Turbo modunda %600 destek sağlarken, pedal gücüne göre dinamik destek sunan yeni eMTB+ modunu da barındırıyor. Motoru besleyen 800 Wh Bosch PowerTube batarya ise akıllı yönetim sistemi sayesinde sürüş şartlarına bağlı olarak 50 ile 275 kilometre arasında değişen bir menzil imkanı tanıyor.

GÜÇLÜ FREN VE VİTES DONANIMI

Shimano’nun 12 vitesli aktarma organları ve XT ShadowPlus arka aktarıcısı ile donatılan modelde zincir koruma muhafazası yer alıyor. Güvenli yavaşlama için hem ön hem de arka tekerlekte 203 mm çapında disklerle desteklenen dört pistonlu hidrolik Shimano BR-MT420 frenler tercih edilmiş. Kategori 2 sınıfında yer aldığı için ağır dağ koşulları ve 15 santimetreden yüksek atlayışlar için önerilmeyen modelin Avrupa satış fiyatı 4.499 avro olarak belirlendi.