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Kaynak: Haber Merkezi

General Motors bünyesinde faaliyet gösteren Buick, Çin pazarı için geliştirdiği yeni elektrikli sedan modeli Electra L7'yi tanıttı.

Audi A6L segmentinde konumlandırılan model, lüks tasarımı, teknolojik donanımı ve uygun fiyat etiketiyle premium elektrikli otomobil pazarında iddialı bir alternatif olmayı hedefliyor.

Çin'de satışa sunulacak Electra L7'nin fiyatı 169 bin 900 ile 206 bin 900 yuan (yaklaşık 25 bin 170 - 30 bin 650 dolar) arasında değişiyor.

702 KİLOMETRE MENZİL SUNUYOR

Buick Electra L7, arka aksta konumlandırılan 383 beygir gücündeki elektrik motoruyla geliyor.

Araç, 0'dan 100 km/s hıza 5,6 saniyede ulaşırken, 220 km/s maksimum hıza çıkabiliyor.

80,6 kWh kapasiteli bataryaya sahip model, CLTC standartlarına göre tek şarjla 702 kilometreye kadar menzil sunuyor.

10 DAKİKALIK ŞARJLA 450 KİLOMETRE

Electra L7, 800 volt elektrik mimarisi sayesinde hızlı şarj konusunda da dikkat çekiyor.

Araç, 10 dakikalık hızlı şarjla yaklaşık 450 kilometrelik menzil kazanabiliyor.

Ayrıca V2L (Vehicle-to-Load) teknolojisi sayesinde kamp ekipmanları ve çeşitli elektrikli cihazlara enerji aktarımı da yapabiliyor.

STANDART DONANIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Buick, giriş seviyesinde bile oldukça zengin bir donanım sunuyor.

Standart olarak;

Deri ve ahşap iç kaplama

Üç bölgeli otomatik klima

25 hoparlörlü premium ses sistemi

Adaptif hız sabitleyici

Geri görüş kamerası

Isıtmalı direksiyon

Isıtma, havalandırma ve masaj özellikli elektrikli ön koltuklar

araçta yer alıyor.

EN ÜST VERSİYONDA LİDAR TEKNOLOJİSİ

Modelin en donanımlı Avenir versiyonunda ise teknoloji seviyesi daha da yükseliyor.

Bu versiyonda;

Head-up Display (ön cama yansıtmalı gösterge)

LiDAR destekli yarı otonom sürüş sistemi

360 derece çevre görüş kamerası

Otomatik park asistanı

Parfüm püskürtme özellikli üç bölgeli klima

gibi gelişmiş konfor ve güvenlik sistemleri standart olarak sunuluyor.

Buick, Electra L7 ile hem menzil hem de donanım tarafında premium elektrikli sedan segmentinde rekabeti artırmayı hedefliyor.