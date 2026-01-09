Yeniçağ Gazetesi
09 Ocak 2026 Cuma
Küresel pazarda satış ivmesi düşen Tesla, rekabet gücünü artırmak için önemli bir adım attı ve şimdiye kadar ürettiği en verimli Model Y versiyonunu piyasaya çıkardı.

Tek şarjla 657 Km: Tesla tarihinin en verimli Model Y'si tanıtıldı... Batarya büyüdü, menzil uçtu

Yeni Tesla Model Y Standart Uzun Menzil, 657 kilometrelik sürüş menziliyle resmen satışa sunuldu.

Tek şarjla 657 Km: Tesla tarihinin en verimli Model Y’si tanıtıldı... Batarya büyüdü, menzil uçtu - Resim: 2

Araçta kullanılan batarya kapasitesi 64 kWh’tan 74 kWh’a çıkarıldı. Bu güncelleme sayesinde önceki 534 kilometrelik menzil, ciddi bir artışla 657 kilometreye ulaştı.

Tek şarjla 657 Km: Tesla tarihinin en verimli Model Y’si tanıtıldı... Batarya büyüdü, menzil uçtu - Resim: 3

REKABET GÜCÜ ARTIRILDI

Model Y Standart, önceki versiyonlarında bazı donanım eksiklikleri ve daha sade tasarımı nedeniyle eleştiriliyordu.

Tek şarjla 657 Km: Tesla tarihinin en verimli Model Y’si tanıtıldı... Batarya büyüdü, menzil uçtu - Resim: 4

Tesla, bu modeli daha cazip hale getirmek adına özellikle menzil ve batarya tarafında iyileştirmeler yaptı. Bu hamleyle, uzun menzil arayan kullanıcıların Model Y Standart’a daha fazla yönelmesi bekleniyor.

Tek şarjla 657 Km: Tesla tarihinin en verimli Model Y’si tanıtıldı... Batarya büyüdü, menzil uçtu - Resim: 5

TESLA’DAN RESMİ AÇIKLAMA

Tesla, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Model Y Standart Uzun Menzilli Arkadan Çekişli artık Avrupa’da satışta” ifadelerini kullandı.

Tek şarjla 657 Km: Tesla tarihinin en verimli Model Y’si tanıtıldı... Batarya büyüdü, menzil uçtu - Resim: 6

Şirket ayrıca bu versiyonun 100 kilometrede yalnızca 12,7 kWh enerji tükettiğini ve bunun bugüne kadar üretilmiş en verimli Model Y olduğunu vurguladı.

Tek şarjla 657 Km: Tesla tarihinin en verimli Model Y’si tanıtıldı... Batarya büyüdü, menzil uçtu - Resim: 7

TÜRKİYE İÇİN ÖTV BEKLENTİSİ

Modelin Türkiye’de yüzde 25 Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dilimi kapsamında satışa sunulması halinde, talebin kayda değer biçimde artacağı öngörülüyor. İlk teslimatların ise Şubat 2026 itibarıyla başlaması bekleniyor.

Yeniçağ Gazetesi
