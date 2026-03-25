Kıvırcık lahana, kendine özgü kıvrımlı yaprakları ve hafif buruk tadıyla hem lezzet hem de besleyicilik açısından sofralarda giderek daha fazla yer buluyor. Salatalardan çorbalara, ana yemeklerden yan lezzetlere kadar geniş bir kullanım alanına sahip olan bu sebze, özellikle sağlıklı beslenmeyi benimseyenler için güçlü bir alternatif sunuyor.
Tek porsiyonda vitamin bombası: Sütten ve yoğurttan daha güçlü
Besin değeri açısından zirvede yer alan yeşil yapraklı sebzeler arasında öne çıkan ve “süper gıda” olarak anılan kıvırcık lahana içerdiği kalsiyum miktarının zaman zaman sütü bile geride bırakabildiğini ortaya çıktı. Kemik sağlığından bağışıklık sistemine kadar pek çok alanda vücuda katkı sağlıyor.Derleyen: Cansu İşcan
Zengin vitamin ve mineral içeriği sayesinde sindirim sisteminin düzenli çalışmasına destek olurken bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı oluyor. Aynı zamanda cilt sağlığı üzerinde de olumlu etkiler sunan kıvırcık lahana, düşük kalorili yapısıyla diyet programlarının da vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
Bilimsel kaynaklarda besin yoğunluğu en yüksek bitkilerden biri olarak gösterilen bu sebze, dünya genelinde “kale” adıyla biliniyor.
Pek çok ülkede mutfakların temel bileşenlerinden biri olmasına rağmen Türkiye’de henüz hak ettiği ilgiyi tam anlamıyla görmüş değil. Bunun en önemli nedenlerinden biri ise beslenme alışkanlıklarının kültürel farklılıklara göre şekillenmesi olarak değerlendiriliyor.
Yapılan araştırmalar, tek bir porsiyon kıvırcık lahananın günlük A, C ve K vitamini ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılayabildiğini ortaya koyuyor. Bunun yanı sıra yüksek kalsiyum içeriği, bu sebzeyi özellikle kemik sağlığı açısından öne çıkarıyor.
Kalsiyuma ek olarak magnezyum ve potasyum bakımından da zengin olan kıvırcık lahana, düzenli tüketildiğinde kemik yapısının korunmasına katkı sağlıyor.
Türkiye’de zaman zaman “kale marul” olarak da adlandırılan bu sebze, henüz sınırlı üretime sahip olsa da büyük şehirlerdeki marketlerde ve organik pazarlarda giderek daha kolay bulunabiliyor.