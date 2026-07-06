Her yıl 4 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri yalnızca bağımsızlığını kutlamaz. Aynı zamanda kendisini yeniden anlatır. Bayraklar, havai fişekler, başkan konuşmaları ve Hollywood'un onlarca yıldır ürettiği filmler aynı temel fikri tekrar eder: Amerika ortak bir hikâyeye sahip tek bir millettir.

Bu yıl Türkiye'deki ABD Büyükelçiliğinin 4 Temmuz dolayısıyla yayımladığı mesaj da tam bu çerçevede dikkat çekiciydi. Paylaşımın ana sloganı oldukça netti: "One Nation. One Story. 250 Years." (Tek Ulus. Tek Hikâye. 250 Yıl.) Bu ifade, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamalarının temel söylemi olarak öne çıkarıldı.

Aslında bu slogan yeni bir keşif değil. Amerikan siyasi kültürünün belki de iki asırlık özeti.

Hollywood'un ürettiği kovboy filmlerinden başlayarak, İkinci Dünya Savaşı filmlerine, uzay filmlerine, süper kahraman evrenlerine kadar ortak tema değişmez. Kahramanların etnik kökenleri farklı olabilir; İtalyan, İrlandalı, Meksikalı, Afro-Amerikalı veya Asyalı olabilirler. Ama filmin sonunda hepsi "Amerikan hikâyesinin" parçasıdır.

Çünkü Amerika'nın ulus inşası büyük ölçüde ortak bir anlatı üzerine kurulmuştur.

İlginç olan ise bunun yalnızca kültürel alanda kalmamasıdır.

2025 yılının Mart ayında Başkan Donald Trump tarafından imzalanan başkanlık kararnamesiyle İngilizce ilk kez federal düzeyde Amerika'nın resmî dili olarak ilan edildi. Gerçi fiiliyatta zaten kamu yönetiminin dili İngilizceydi. Ancak bu karar sembolik açıdan son derece önemlidir. Kararname, İngilizcenin ortak kimliği ve ulusal birliği güçlendiren unsur olduğu gerekçesiyle yayımlandı.

Buraya kadar bakıldığında tablo son derece anlaşılır.

ABD kendi toplumsal bütünlüğünü güçlendirmek için;

Ortak dil vurgusu yapıyor, ortak tarih anlatısı oluşturuyor, bayrağı öne çıkarıyor, ortak kahramanlar üretiyor, ve "Tek Ulus, Tek Hikâye" sloganını resmî söylem haline getiriyor.

Bunların hiçbiri Washington'da "asimilasyon", "çoğulculuğa aykırılık" veya "kimlik inkârı" olarak tartışılmıyor.

Tam tersine ulusal bütünlüğün doğal unsurları olarak görülüyor.

Türkiye'de son aylarda yeniden gündeme gelen çözüm ve açılım tartışmalarında, özellikle kimlik, yerel yönetimler, anayasal vatandaşlık, eğitim dili ve benzeri başlıklar yeniden konuşuluyor.

Bu tartışmaların bölgesel yansımalarına bakıldığında ise Amerika'nın uzun yıllardır Kürt meselesini yakından takip ettiği, özellikle Irak ve Suriye politikaları nedeniyle bu konuyu stratejik önemde gördüğü bilinen bir gerçek. Washington'un bölgedeki politikalarının zaman zaman Türkiye'nin güvenlik ve üniter devlet hassasiyetleriyle farklılaştığı da Türk-Amerikan ilişkilerinin kronik başlıklarından biri olmayı sürdürüyor.

Elbette burada şu ayrımı yapmak gerekir:

ABD'nin Türkiye için resmî politikası "Türkiye bölünsün" şeklinde değildir.

Ancak Washington'un özellikle bölgesel aktörlerle kurduğu ilişkiler ve zaman zaman dile getirdiği demokratikleşme ile yerel yönetim vurguları Ankara tarafından farklı okunmaktadır.

İşte tam da bu nedenle "Tek Ulus. Tek Hikâye." sloganı Türkiye'de farklı soruları beraberinde getiriyor. Amerika kendi toplumu için ortak dili güçlendirmeyi doğal görürken,

Türkiye'nin ortak dil vurgusu yaptığında bunun farklı kavramlarla eleştirilmesi neden tartışma konusu oluyor?

Amerika kendi ulusal kimliğini tahkim ettiğinde bu "ulus inşası" oluyor da,

Türkiye aynı hassasiyetleri dile getirdiğinde neden daha farklı kavramlarla karşılaşıyor?

Bu soruların cevapları yalnızca hukukta değil, uluslararası siyasetin doğasında yatıyor.

Çünkü devletler çoğu zaman kendi ülkelerinde savundukları ilkeleri dış politikada aynı biçimde uygulamazlar.

Realizm tam da bunu söyler.

Her devlet önce kendi çıkarını korur.

Amerika için ortak İngilizce ulusal birlik aracıdır.

Türkiye için ortak Türkçe de aynı işlevi görmektedir.

Birinin meşru görüldüğü yerde diğerinin otomatik olarak gayrimeşru ilan edilmesi zaten uluslararası siyasetin mantığıyla da açıklanamaz. Aslında mesele yalnızca dil değildir. Dil yalnızca görünen kısmıdır.

Asıl mesele ortak aidiyet oluşturabilmektir.

ABD bunu iki yüz elli yıldır yapıyor.

Bağımsızlık Bildirgesi, George Washington, Abraham Lincoln, İç Savaş, Normandiya Çıkarması, Ay'a iniş, 11 Eylül...

Hepsi tek bir ulusal anlatının parçaları hâline getiriliyor.

Hollywood da bunun en güçlü kültürel taşıyıcısı oluyor.

Kovboy filmleri yalnızca western değildir.

Amerikan devletinin kuruluş destanıdır.

Süper kahraman filmleri yalnızca eğlence değildir.

Amerikan değerlerinin küresel pazarlamasıdır.

Dolayısıyla "Tek Hikâye" yalnızca bir slogan değildir.

Bir devlet politikasıdır.

Türkiye'nin de yüz yılı aşan Cumhuriyet tecrübesinde benzer şekilde ortak tarih anlatısını canlı tutmaya çalıştığı görülüyor.

İstiklal Harbi, Çanakkale, Sakarya, Cumhuriyet'in kuruluşu ve millî egemenlik fikri ortak hafızanın temel taşlarını oluşturuyor.

Bugün yeniden yürütülen açılım tartışmaları da ister istemez bu ortak anlatının nasıl korunacağı sorusunu gündeme getiriyor.

Burada farklı etnik kökenlerin kültürel varlığını kabul etmek ile ortak vatandaşlık bilincini korumak arasındaki denge, siyasetin en zor sınavlarından biri olmaya devam ediyor.

ABD Büyükelçiliğinin 4 Temmuz mesajı tam da bu nedenle dikkat çekiciydi.

"Tek Ulus. Tek Hikâye."

Bu slogan yalnızca Amerikan toplumuna verilmiş bir kutlama mesajı değildir.

Aynı zamanda devletlerin ulusal bütünlüğe bakışını gösteren sembolik bir ifadedir.

Sorulması gereken soru ise şudur:

Amerika kendi ulusal bütünlüğünü güçlendirecek her sembolü kullanırken bunu egemenlik hakkı olarak görüyor.

Türkiye de kendi tarihini, ortak dilini ve ortak vatandaşlık anlayışını korumaya çalıştığında aynı ölçüde doğal karşılanıyor mu?

Belki de açılım tartışmalarının en temel sorusu tam da budur.

Çünkü mesele sadece farklılıkların tanınması değildir.

Devletlerin varlığını sürdürebilmesi için, farklılıkların üzerinde yükselecek ortak bir hikâyeye de ihtiyaç vardır.

Ve görünen o ki, Amerika 250. yaşını kutlarken dünyaya hâlâ aynı cümleyi söylemektedir:

"Tek Ulus. Tek Hikâye."

Türkiye'nin ise kendi ortak hikâyesini nasıl güçlendireceği, önümüzdeki yılların en önemli siyasal tartışmalarından biri olmaya aday görünüyor.