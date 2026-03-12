Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın bütçesine nefes aldıran ve yerel üreticiyi destekleyen "TEK Market" zincirine bir halka daha ekledi. Şarköy’de düzenlenen coşkulu törende konuşan Candan Başkan, “Belediyecilik sadece yol ve altyapı yapmak değil, vatandaşın zor zamanında yanında olabilmektir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve vatandaşın uygun fiyatlı, güvenilir gıdaya erişimini kolaylaştırırken yerel üreticiyi desteklemeyi amaçlayan TEK Market projesi büyümeye devam ediyor. Süleymanpaşa, Çerkezköy ve Hayrabolu’nun ardından dördüncü TEK Market, Şarköy’de düzenlenen coşkulu bir törenle hizmete açıldı.

Şarköy’de gerçekleştirilen açılış törenine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Açılış öncesinde market önünde uzun kuyruklar oluşurken, tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Programda sırasıyla TEK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hakan Biçer, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ile Tekirdağ Milletvekilleri Cem Avşar ve Dr. İlhami Özcan Aygun konuşma yaptı.

ÜRETİCİ İLE VATANDAŞ ARASINDA KÖPRÜ

Törende konuşan TEK Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü Hakan Biçer, TEK Market’in işleyişi ve teknik yapısına ilişkin bilgi verdi. Marketlerde geniş bir ürün yelpazesi bulunduğunu belirten Biçer, ürünlerin önemli bölümünün üretici kooperatiflerinden ve yerel üreticilerden temin edildiğini ifade etti. Et ve et ürünlerinin ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ne ait tesislerde hijyenik koşullarda işlenerek vatandaşlara sunulduğunu aktaran Biçer, projenin hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyan sürdürülebilir bir model olduğunu vurguladı.

“BU PROJE DAYANIŞMANIN SOMUT BİR ÖRNEĞİDİR”

Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ile Tekirdağ Milletvekilleri Cem Avşar ve Dr. İlhami Özcan Aygun da yaptıkları konuşmalarda TEK Market projesinin önemine dikkat çekerek, hem üreticiyi destekleyen hem de vatandaşın uygun fiyatlı gıdaya erişimini kolaylaştıran bu çalışmanın Tekirdağ için değerli bir sosyal belediyecilik örneği olduğunu ifade etti.

CANDAN BAŞKAN: “BELEDİYECİLİK VATANDAŞIN ZOR GÜNÜNDE YANINDA OLMAKTIR”

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer ise konuşmasına mübarek Ramazan ayında böyle bir açılışı birlikte gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladı.

Ekonomik koşulların vatandaşın hayatını zorlaştırdığını belirten Başkan Yüceer, yerel yönetimlerin bu süreçte önemli sorumluluklar üstlendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Keşke vatandaşımızın alım gücü daha yüksek, hayat daha kolay olsa. Ancak içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar biz yerel yöneticilere de önemli sorumluluklar yüklüyor. Bizler yolları, altyapıyı, şehirlerin geleceği için gerekli yatırımları yaparken, vatandaşımızın yaşadığı zorluklara da sırtımızı dönemeyiz. Çünkü belediyecilik sadece yol yapmak, bina yapmak ya da altyapıdan ibaret değildir. Belediyecilik aynı zamanda vatandaşın derdini görmek, zor zamanında yanında olabilmektir.”

TEK Market’in bu anlayışın bir sonucu olduğunu vurgulayan Candan Başkan, markette yer alan ürünlerin tamamının Trakya ve Tekirdağ üretimi olduğuna dikkat çekerek, “Burada gördüğünüz ürünlerin tamamı Trakya’mızın, Tekirdağ’ımızın ürünleri. Ürünlerimizi üretici kooperatiflerimizden ve doğrudan Tekirdağlı yerel üreticilerimizden temin ediyoruz. Üreticiden aldığımız hayvanlar Malkara Et Kombina Tesisimizde işlenerek sağlıklı ve hijyenik koşullarda hazırlanıyor, ardından uygun fiyatla hemşehrilerimizin sofrasına ulaştırılıyor. Böylece hem üreticimizi destekliyor hem de vatandaşımızın bütçesine katkı sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz ki tarım ve hayvancılık biterse biz de biteriz” ifadelerini kullandı.

TARIM VE HAYVANCILIĞA DESTEK ARTIYOR

Göreve geldikleri günden bu yana tarım ve hayvancılığa yönelik destekleri önemli ölçüde artırdıklarını ifade eden Candan Başkan, mevcut projelerin büyütülerek sürdürüldüğünü belirtti.

Vatandaş odaklı bir belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını ifade eden Başkan Yüceer, “Bu yıl mazot desteğini ve “Hadi Gel Köyümüzde Sürümüzü Büyütelim Projesi” projesiyle küçükbaş hayvancılığı destekleyen yeni programlarımızı da hayata geçiriyoruz. Ayrıca Şarköy’de incir üreticilerimize yönelik destek programımızı başlattık” dedi.

“TEK MARKET DAYANIŞMA ANLAYIŞININ ÖNEMLİ BİR HALKASIDIR”

Tekirdağ’da sosyal belediyecilik anlayışıyla birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Yüceer, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz göreve gelirken hiçbir hemşehrimizi yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Sosyal belediyeciliğin şefkatli elini büyütmeye devam ediyoruz. Kent lokantalarımızı açtık, aşevlerimizi hayata geçirdik, emeklilerimize pazar desteği verdik, öğrencilerimize eğitim ve kırtasiye desteği sağladık. Bugün açtığımız TEK Market de bu dayanışma anlayışının önemli bir halkasıdır. Bugün dördüncüsünü açıyoruz. Önümüzdeki günlerde Malkara’mızda beşincisini açacak, ardından ihtiyaca göre tüm ilçelerimizde yaygınlaştıracağız.”