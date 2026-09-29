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Kaynak: AA

ABD'nin California eyaletinde tek kullanımlık elektronik sigaraların üretimi, ithalatı ve perakende satışının yasaklanmasını öngören düzenleme hayata geçiriliyor.

California Valisi Gavin Newsom, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında düzenlemeye ilişkin kararnameyi imzaladı.

ÜRETİM VE İTHALAT 2027'DE YASAKLANACAK

Düzenleme kapsamında California genelinde pille çalışan tek kullanımlık elektronik sigaraların imalatı ve ithalatı 1 Ocak 2027'de yasaklanacak.

Ürünlerin perakende satışına yönelik yasak ise 1 Ocak 2028'de başlayacak.

İHLALLERE PARA CEZASI UYGULANACAK

Yasağı ilk kez ihlal edenlere 500 dolar, ikinci ihlalde 1000 dolar, sonraki ihlallerde ise 2 bin dolar para cezası uygulanacak.

Kararname, tek kullanımlık elektronik sigara atıklarından kaynaklanan pil asidi ve toksik kimyasalların toprağa ve suya karışmasını önlemek amacıyla hazırlandı.

California'da faaliyet gösteren bir kamu yararı araştırma grubunun verilerine göre, ABD'de her gün yaklaşık 500 bin tek kullanımlık elektronik sigara çöpe atılıyor.