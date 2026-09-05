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Kaynak: AA / DHA / İHA

İstanbul’da yaşayan ve fındık toplamak amacıyla memleketleri Ordu’nun Ünye ilçesine gelen İlhan Kolcu, eşi Gülhanım Kolcu ve oğulları E.K. (15), bugün sabah saatlerinde Pelitliyatak Mahallesi Fındıklı Küme Evleri’nde bulunan evlerinin mutfağında patlama oldu. Patlamayla birlikte evde yangın çıktı.

Ev kullanılmaz hale gelirken; yangında ağır yaralanan Kolcu çifti ile oğulları, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar daha sonra, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi.