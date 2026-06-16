Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı

Oksijen'de yer alan habere göre, dünyanın ilk trilyoneri olarak anılan Elon Musk, servetini yüzde 10’dan fazla artırarak 1,27 trilyon dolara yükseltti ve listedeki liderliğini güçlendirdi. Listenin en alt sırasında yer alan ve en düşük servete sahip 12 kişinin toplam varlığı ise 7,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu seviye, endekse giriş için bugüne kadar belirlenen en yüksek eşik değeri oldu.