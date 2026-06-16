Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı

Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı

Küresel piyasalardaki yükseliş ve SpaceX hisselerindeki değer artışı, milyarderlerin servetinde tarihi bir sıçramaya yol açarken toplam net servet 13,3 trilyon dolarla rekor seviyeye ulaştı; Elon Musk ise dünyanın en zengin ismi olarak zirvedeki yerini korudu. İşte dünyanın en zengin 5 insanı...

Kaynak: Diğer
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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 1

15 Haziran’da yaşanan gelişmeler, tek bir günde kaydedilen en büyük servet artışlarından biri olarak kayıtlara geçti. Bu yükselişle birlikte, dünyanın en zengin isimlerinin yer aldığı grubun toplam net serveti 13,3 trilyon dolara ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 2

Oksijen'de yer alan habere göre, dünyanın ilk trilyoneri olarak anılan Elon Musk, servetini yüzde 10’dan fazla artırarak 1,27 trilyon dolara yükseltti ve listedeki liderliğini güçlendirdi. Listenin en alt sırasında yer alan ve en düşük servete sahip 12 kişinin toplam varlığı ise 7,9 milyar dolar olarak hesaplandı. Bu seviye, endekse giriş için bugüne kadar belirlenen en yüksek eşik değeri oldu.

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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 3

ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasına yönelik geçici bir anlaşmaya varılmasının ardından piyasalarda pozitif bir hava oluştu. Bu gelişmeyle birlikte küresel borsalarda hareketlilik artarken, Dow Jones Endüstri Ortalaması rekor seviyeye yükseldi; Nasdaq 100 ve MSCI Dünya Endeksi de tarihi zirvelere yakın seviyelerde günü tamamladı.

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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 4

Piyasalardaki iyimserlik ve özellikle SpaceX hisselerine yönelik yoğun talep, servet artışının en önemli itici gücü oldu. Şirketin piyasa değerinin yüzde 20 yükselmesi, Elon Musk’ın servetine yaklaşık 164 milyar dolar eklenmesini sağladı.

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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 5

Bu artışın, Bloomberg Milyarderler Endeksi’ndeki diğer 499 kişinin toplam kazancına yakın olduğu ve şimdiye kadar kaydedilen en büyük tek günlük servet artışlarından biri olduğu belirtildi.

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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 6

Musk’ın servetindeki hızlı yükseliş, küresel servet eşitsizliğini yeniden gündeme taşıdı. Endekse göre, ilk 50 kişi toplamda 6,5 trilyon dolarlık serveti kontrol ederken, listenin alt sıralarındaki 450 kişinin toplam varlığı 6,8 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 7

DÜNYANIN EN BÜYÜK SERVETE SAHİP İLK BEŞ ZENGİNİ

- Elon Musk 1,27 trilyon dolar

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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 8

- Larry Page 314 milyar dolar

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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 9

- Sergey Brin 292 milyar dolar

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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 10

- Jeff Bezos 267 milyar dolar

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Tek günde tarihi servet artışı: En zengin 500 kişinin serveti bakın ne kadar arttı - Resim: 11

- Larry Ellison 247 milyar dolar

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