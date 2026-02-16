Platform, kedilerin hem fiziksel hem de duygusal durumlarını yüz ifadeleri üzerinden değerlendiriyor. Kediler doğaları gereği ağrı çektiklerinde bunu belli etmemeye çalıştıkları için, erken teşhis çoğu zaman zorlaşıyor. Sylvester.ai ise yüz kaslarındaki mikro değişimleri inceleyerek kedinin “rahat”, “keyifli” ya da “stres altında” olup olmadığını tespit edebiliyor.

Bilgisayarla görme ve makine öğrenimi teknolojilerinden yararlanan sistem; kulakların konumu, gözlerin açıklığı, bıyıkların duruşu ve yüz hatlarındaki diğer ince sinyalleri analiz ediyor. Bu veriler, bilimsel olarak kabul edilmiş ağrı değerlendirme ölçekleriyle karşılaştırılıyor. Böylece insan gözünün fark etmekte zorlanacağı küçük ama kritik işaretler ortaya çıkarılabiliyor. Geliştirme sürecinde veteriner davranış uzmanları ve veri bilimciler birlikte çalışarak sistemin güvenilirliğini artırmış durumda.

Uygulama tarafından elde edilen analiz sonuçları hem veteriner hekimlerle hem de kedi sahipleriyle paylaşılabiliyor. Bu da özellikle belirtileri dalgalı seyreden ya da sessiz ilerleyen sağlık sorunlarında erken müdahale şansını yükseltiyor. Daha hızlı ve bilinçli kararlar alınmasına yardımcı olarak kedilerin yaşam kalitesine katkı sağlıyor.

Platformun kurucusu Susan Groeneveld, kişisel bir kaybın ardından bu teknolojiyi hayata geçirdiğini ve amacının kedilerin sessizce acı çekmesini önlemek olduğunu ifade ediyor. Şirket, çözümünü yalnızca bireysel kullanıcılarla sınırlı tutmayıp veteriner klinikleri ve farklı hayvan sağlığı platformlarına entegre etmeyi hedefliyor.

Yapay zekânın evcil hayvan bakımındaki etkisi her geçen gün büyürken, bu tür yenilikçi araçlar hem uzmanlara hem de kedi sahiplerine daha bilinçli ve proaktif bir bakım süreci sunuyor.