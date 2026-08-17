Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

İş hayatında kullanılan ifadelerin hukuki sonuçlarıyla ilgili dikkat çeken bir karar Yargıtay'dan geldi. Bir şirkette üç yıldır grup başkanı olarak görev yapan yöneticinin patronuna gönderdiği e-posta, yıllar süren dava sürecinin ardından Yargıtay'ın önüne taşındı. Mahkemenin verdiği karar, iş hukukunda emsal niteliği taşıyabilecek önemli bir değerlendirme olarak öne çıktı.

PATRONUNA GÖNDERDİĞİ E-POSTA DAVA KONUSU OLDU

Üst düzey yönetici, iş yerinde son dönemde baskıya maruz kaldığını ve primlerinin rızası dışında düşürüldüğünü belirterek şirket sahibine bir e-posta gönderdi.

Mesajında yaşadığı süreç nedeniyle "Manen yıprandım, yoruldum" ifadelerine yer veren çalışan, bu e-postayı istifa amacıyla değil, yaşadığı sorunları dile getirmek için yazdığını savundu.

Ancak işveren, söz konusu ifadeleri istifa beyanı olarak değerlendirdi ve yöneticinin iş sözleşmesini kıdem ve ihbar tazminatı ödemeden sona erdirdi.

İŞ MAHKEMESİ ÇALIŞANI HAKLI BULDU

İşten çıkarılan yönetici, İş Mahkemesi'ne başvurarak e-postasında istifa iradesi bulunmadığını, yalnızca yaşadığı mağduriyeti ve çalışma koşullarına ilişkin rahatsızlığını dile getirdiğini ifade etti.

Dosyayı inceleyen İş Mahkemesi, mesajda açık ve kesin bir istifa iradesi bulunmadığına hükmederek çalışanı haklı buldu.

Karar, Bölge Adliye Mahkemesi tarafından da onandı. Böylece çalışanın kıdem ve ihbar tazminatına hak kazandığı yönündeki karar geçerliliğini korudu.

YARGITAY'DAN EMSAL NİTELİĞİNDE KARAR

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 9. Hukuk Dairesi ise farklı bir değerlendirmede bulundu.

Yüksek Mahkeme, yalnızca e-posta içeriğini değil, dosyadaki diğer delilleri de birlikte değerlendirerek iş sözleşmesinin çalışan tarafından sona erdirildiği sonucuna vardı.

Bu değerlendirme doğrultusunda Yargıtay, yerel mahkemelerin kararını bozarak işvereni haklı buldu. Böylece çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı talebi kabul edilmedi.

İŞ HUKUKUNDA DİKKAT ÇEKEN EMSAL

Karar, özellikle çalışanların işverenleriyle yaptıkları yazılı iletişimde kullandıkları ifadelerin hukuki açıdan nasıl yorumlanabileceğini göstermesi bakımından dikkat çekti.

Uzmanlar, iş yerinde yaşanan sorunlar dile getirilirken kullanılan ifadelerin açık istifa beyanı olarak algılanabilecek şekilde kaleme alınmaması gerektiğine dikkat çekerken, her somut olayın kendi şartları içinde değerlendirildiğini vurguluyor.