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Tekirdağ / Mehmet Altaş / Yeniçağ



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliği anlayışıyla hayata geçirdiği TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi’nde ailelerin bütçesine önemli katkı sağlayacak yeni bir düzenlemeye gidildi. Aylık 10 bin TL olarak belirlenen bakımevi ücreti yüzde 50 oranında indirilerek 5 bin TL’ye düşürüldü. Böylece nitelikli okul öncesi eğitimin daha erişilebilir hale getirilmesi yönünde önemli bir adım daha atıldı.

Ailelerin bütçesine doğrudan katkı sağlayacak düzenlemeyle Büyükşehir Belediyesi, çocuk ve kadın odaklı, geleceği önceleyen sosyal belediyecilik anlayışını bir kez daha ortaya koydu. TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi, 2026-2027 eğitim öğretim döneminde her çocuğun aynı özenle desteklendiği, çağdaş ve kapsayıcı bir eğitim yuvası olarak çocukların gelişimine ve geleceğine değer katmaya devam edecek.

ÇOCUKLARA NİTELİKLİ EĞİTİM, KADINLARA GÜÇLÜ DESTEK

Alanında deneyimli öğretmenler ile çocuk gelişimi alanında uzman personelden oluşan kadrosuyla hizmet veren TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi, çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını merkeze alan çağdaş eğitim anlayışıyla öne çıkıyor. Çocukların güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamında geleceğe hazırlanmasına katkı sunan bakımevi, kadınların iş ve sosyal yaşama daha güçlü katılımını da destekliyor.

AİLE BÜTÇESİNE YÜZDE 50’LİK DESTEK

Ailelerin üzerindeki ekonomik yükü hafifletecek yüzde 50’lik indirimle bakımevinin aylık ücreti 5 bin TL’ye düşürüldü. Böylece nitelikli okul öncesi eğitime erişim kolaylaştırılırken, eğitimde fırsat eşitliğinin güçlendiren sosyal belediyecilik anlayışı da bir kez daha somut bir adımla hayata geçirildi.

ŞEHİT VE GAZİ ÇOCUKLARINA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda şehit ve gazi çocukları da TEK Çocuk Yuvamız Muratlı Gündüz Bakımevi’nin sunduğu nitelikli okul öncesi eğitim hizmetinden ücretsiz yararlanacak.

ÇAĞDAŞ EĞİTİMLE GELECEĞE EŞİT BAŞLANGIÇ

Yeni düzenlemeyle nitelikli okul öncesi eğitimi daha erişilebilir hale getiren Büyükşehir Belediyesi, çocukların çağdaş ve güvenli eğitim ortamlarında geleceğe hazırlanmasını desteklerken ailelerin bütçesini gözeten uygulamalarını da sürdürüyor.