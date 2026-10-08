Hicaz narında yeni sezon hareketliliği başladı.
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde
Hicaz narı hasadı başladı. Yaklaşık 3 bin 700 dekar alanda ve tek bir ilçede tuzlu suda yetiştirilen ürünün bu yılki ilk ihracatının da yapılacağı bildirildi. Ürün 8 ülkeye yollanıyor.Kaynak: DHA
Yaklaşık 3 bin 700 dekar alanda yetiştirilen üründen 10 bin ton civarında rekolte elde ediliyor.
Narın yetiştiği ilçe olan Selçuk’un İzmir’deki toplam nar üretimindeki payı yüzde 45’e ulaşıyor.
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, ilçede yetişen narın lezzet, dayanıklılık ve raf ömrü açısından öne çıktığını belirtti.
Akdoğan, nar ihracatının bu yıl ilk kez Selçuk’tan başladığını söyledi.
Geçen yıl başta Almanya ve Avusturya olmak üzere 8 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.
Akdoğan, narın sofralık tüketimin yanı sıra nar suyu ve nar ekşisi üretiminde de kullanıldığını belirtti.
Yaklaşık 500 gramlık meyvelerin ihracatta tercih edildiğini ifade etti.
Tuzluluk sorununun bulunduğu arazilerde nar yetiştiriciliğinin çiftçiler için alternatif gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi.
Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı ise hasadın yaklaşık 10 gündür sürdüğünü belirtti.
Selçuk’un, Adana, Antalya ve Mersin gibi üretim merkezlerinden önce nar ihracatına başladığını aktardı.
Erdallı, .“İlçemizin büyük kısmı çorak durumdaki eski pamuk arazileriydi. 2000'li yıllardan bu yana dikilen ağaçlar şu an tam verim çağında. Sadece Almanya, Rusya ve Ukrayna'ya değil; İtalya ve İspanya gibi nar üreten Avrupa ülkelerine bile buradan ürün gönderiyoruz" dedi.
Üretici ve işletmeci Aziz Taş da nar ağaçlarının dikimden 4-5 yıl sonra verime geçtiğini ve üretimin yoğun işçilik gerektirdiğini söyledi.
Taş, Selçuk narının özellikle rengi ve kalitesi nedeniyle ihracatta yoğun talep gördüğünü kaydetti.
Antalya’da üretilen narın dahi ihracat amacıyla Selçuk’tan temin edildiğini dile getirdi.
Taş, "Meyve suyu için çok temiz bir ürün, diğer meyveler gibi kurt veya sinek yapmıyor. Renginden dolayı ihracatta büyük bir talep var. Bu rengi Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalayamıyorlar” dedi.