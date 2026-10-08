Yeniçağ Gazetesi
08 Ekim 2026 Perşembe
İstanbul 18°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde

Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde

Hicaz narı hasadı başladı. Yaklaşık 3 bin 700 dekar alanda ve tek bir ilçede tuzlu suda yetiştirilen ürünün bu yılki ilk ihracatının da yapılacağı bildirildi. Ürün 8 ülkeye yollanıyor.

Kaynak: DHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 1

Hicaz narında yeni sezon hareketliliği başladı.

1 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 2

Yaklaşık 3 bin 700 dekar alanda yetiştirilen üründen 10 bin ton civarında rekolte elde ediliyor.

2 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 3

Narın yetiştiği ilçe olan Selçuk’un İzmir’deki toplam nar üretimindeki payı yüzde 45’e ulaşıyor.

3 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 4

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Kahraman Akdoğan, ilçede yetişen narın lezzet, dayanıklılık ve raf ömrü açısından öne çıktığını belirtti.

4 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 5

Akdoğan, nar ihracatının bu yıl ilk kez Selçuk’tan başladığını söyledi.

5 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 6

Geçen yıl başta Almanya ve Avusturya olmak üzere 8 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini kaydetti.

6 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 7

Akdoğan, narın sofralık tüketimin yanı sıra nar suyu ve nar ekşisi üretiminde de kullanıldığını belirtti.

7 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 8

Yaklaşık 500 gramlık meyvelerin ihracatta tercih edildiğini ifade etti.

8 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 9

Tuzluluk sorununun bulunduğu arazilerde nar yetiştiriciliğinin çiftçiler için alternatif gelir kaynağı oluşturduğunu söyledi.

9 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 10

Selçuk Ziraat Odası Başkanı İbrahim Erdallı ise hasadın yaklaşık 10 gündür sürdüğünü belirtti.

10 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 11

Selçuk’un, Adana, Antalya ve Mersin gibi üretim merkezlerinden önce nar ihracatına başladığını aktardı.

11 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 12

Erdallı, .“İlçemizin büyük kısmı çorak durumdaki eski pamuk arazileriydi. 2000'li yıllardan bu yana dikilen ağaçlar şu an tam verim çağında. Sadece Almanya, Rusya ve Ukrayna'ya değil; İtalya ve İspanya gibi nar üreten Avrupa ülkelerine bile buradan ürün gönderiyoruz" dedi.

12 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 13

Üretici ve işletmeci Aziz Taş da nar ağaçlarının dikimden 4-5 yıl sonra verime geçtiğini ve üretimin yoğun işçilik gerektirdiğini söyledi.

13 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 14

Taş, Selçuk narının özellikle rengi ve kalitesi nedeniyle ihracatta yoğun talep gördüğünü kaydetti.

14 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 15

Antalya’da üretilen narın dahi ihracat amacıyla Selçuk’tan temin edildiğini dile getirdi.

15 16
Tek bir yerde, tuzlu suda yetişiyor: 8 ülke peşinde - Resim: 16

Taş, "Meyve suyu için çok temiz bir ürün, diğer meyveler gibi kurt veya sinek yapmıyor. Renginden dolayı ihracatta büyük bir talep var. Bu rengi Türkiye'nin hiçbir yerinde yakalayamıyorlar” dedi.

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro