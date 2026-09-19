Brüksel'in kalabalığından, turistik yoğunluğundan uzak; sakin ama bir o kadar da canlıdır. Flamanca konuşan Flandre bölgesinin kalbi olmasına rağmen şehirde Fransız kültürünün izlerini de hissetmek mümkündür; bu iki kültürün harmanı şehre bambaşka bir renk katmaktadır. İlk adımı attığımda şehrin beni içine çekeceğini hissettim.

Her sokak köşesinde farklı bir müzik grubuyla karşılaştık. Biri çalarken diğeri söylüyor, biri dans ederken bir başkası iple yürüyüş gösterisi yapıyordu. Şehir adeta kendini sanatla ifade ediyordu. Merkezde küçük bir restoranda oturup makarna ve pizza yedik; dışarıdaki bu canlı kalabalığı izlemek bambaşka bir keyifti. Gent sokaklarında yürürken önümüze çıkan bir waffle standına dayanamadık; Belçika'da waffle yememek olmaz diyerek o tatlı molayı verdik. Gent'in kanalları ise şehre öyle zarif bir hava katıyordu ki sadece oturup seyretmek bile zamanı unutturmaya yetiyordu.

Flemenkçede "Taşların Kontu" anlamına gelen Gravensteen Kalesi, 1180 yılında Flandre Kontları tarafından inşa edilmiş ve Gent'te ayakta kalan tek ortaçağ şatosu olma özelliğini korumaktadır. Yüzyıllar boyunca hapishane ve işkence odası olarak da kullanılan kalenin içinde bugün hâlâ ortaçağ işkence aletleri sergilenmektedir.

19. yüzyılda fabrikaya dönüştürülmek istendiğinde ise halk ayaklanarak buna engel olmuş; böylece bu eşsiz yapı gelecek nesillere taşınabilmiştir. Tepeden tüm şehri avuçlarımın içinde hissettim. Ardından yer altındaki gizemli, tarih kokan mekânlara indim; o karanlık koridorlarda şehrin yüzyıllık sırlarını hisseder gibi oldum. En güzel ve en beklenmedik anım ise St. Michael Kilisesi'nde yaşandı. Kilisenin girişinde, gökyüzü mavisi bir piyano sessizce bekliyordu.

Oturdum ve çalmaya başladım; melodiler içeri sızdı, taş duvarlara çarptı ve tüm kiliseye yayıldı. O yankının içinde kendimi hem çok küçük hem de çok büyük hissettim. Benim için tarif edilmesi güç, bambaşka bir andı. Etrafımdaki yabancılarla o an tek bir şeyi paylaşıyorduk: o melodiyi. Hiçbir şey söylemeye gerek yoktu; zaten müzik tatlı tatlı konuşuyordu.

Gent, tek bir günde içime işlemiş, küçük ama derin izler bırakmış bir şehirdi. Minik sokakları, kanalları ve o mavi piyanoyu hep hatırlayacağım. Haftaya Paris'ten, Montmartre'nin büyülü sokaklarından yazıyor olacağım. Takipte kalın.