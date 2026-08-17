Otomobilini temiz tutmak isteyen ancak oto yıkamacılarda zaman kaybetmek istemeyen veya site ve apartman otoparklarındaki yıkama yasaklarıyla karşılaşan araç sahipleri için alternatif bir teknoloji geliştirildi. Kitlesel fonlama platformu Kickstarter'da tanıtılan Diisea C7 isimli taşınabilir araç yıkama cihazı, geleneksel yöntemlerin aksine yüksek basınçlı su yerine özel temizleme mekanizmasıyla öne çıkıyor.

ÇİZİKLERİ ÖNLEYEN DÖNER SİLİNDİR TEKNOLOJİSİ

Cihazın çalışma prensibi, araç yüzeyine tazyikli su püskürtmek yerine yumuşak ve emici bir silindirin dönerek kiri toplamasına dayanıyor. Dönüş sırasında yüzeydeki kiri bünyesine çeken sistem, pis suyu doğrudan cihazın içindeki ayrı bir depoya vakumluyor. Bu işlem sayesinde boya üzerinde micro çiziklerin oluşması engellenirken silindir de sürekli temiz suyla yıkanıyor. Üretici firma, kullanım sıklığına bağlı olarak silindir parçanın 6 ila 8 ayda bir ya da yaklaşık 150 yıkamada bir değiştirilmesini tavsiye ediyor.

SADECE 300 ML SU İLE BEŞ DAKİKADA TEMİZLİK

Diisea C7’nin en dikkat çeken yanı düşük su tüketimi. 300 ml kapasiteli çıkarılabilir su haznesi bulunan cihaz, ortalama bir otomobilin dış temizliğini yaklaşık 5 dakikada tamamlayabiliyor. Tek elle rahatlıkla kullanılabilen ve 1,4 kilogram ağırlığında olan ürün, özellikle bölgesel kirlenmelerde hızlı temizlik imkanı veriyor. Değiştirilebilir lityum iyon bataryaya sahip olan cihaz, USB-C bağlantısı üzerinden yaklaşık 1 saatte şarj oluyor ve tam dolu bataryayla 1 saate yakın kullanım süresi sunuyor.

KÖPÜKSÜZ VE DÖKÜNTÜSÜZ ÇALIŞMA İMKANI

Sabun ve kimyasal köpük gerektirmeyen çalışma yapısı sayesinde işlem sırasında atık su birikintisi veya çevreye su sıçraması oluşmuyor. Bu özellik, su kullanımının kısıtlandığı veya kapalı otopark alanlarında dahi aracın bulunduğu yerde temizlenmesine imkan tanıyor.

Öte yandan cihazın bazı kullanım sınırları da bulunuyor. Düz yüzeyler için tasarlanan yapısı nedeniyle araç içi temizlikte kullanılamayan ürün, güneş altında kurumuş ve boyaya yapışmış sertleşmiş kuş pislikleri gibi kirlerde yüksek basınçlı yıkamalar kadar yüksek performans gösteremeyebiliyor.

ERKEN ERİŞİM FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Taşınabilirliği ve su tasarrufuyla öne çıkan Diisea C7, Kickstarter kampanyasında erken destekçilere 349 dolar fiyat etiketiyle sunuluyor. Ürünün kampanya dönemi sonrasındaki standart perakende satış fiyatının ise 599 dolar olacağı belirtiliyor. Üretici şirket, düzenli oto yıkama masrafları göz önüne alındığında cihazın ilk yıl içerisinde maliyetini amorti edebileceğini savunuyor.