Türkiye Elektrik İletim AŞ yönetiminde önemli atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

GENEL MÜDÜR VE BAŞKAN GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, TEİAŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kaldırım ile Genel Müdür Yardımcısı Deniz Coşkun görevden alındı.

YENİ ATAMALAR YAPILDI

Boşalan görevlere yeni isimler getirildi. Genel Müdür Yardımcılığına Serhat Metin atandı. Yönetim Kurulu üyeliklerine Ahmet Özkaya, Mustafa Pustu ve Süleyman Önel getirildi.