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TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, Pamukkale Üniversitesi İslami Bilimler Enstitüsü’nde gerçekleştirilen "Gelişen dünyada değişen tehditler, yapay zeka, biyoloji ve genetik" başlıklı konferansta kritik değerlendirmelerde bulundu. Savunma sanayisindeki stratejik bilgi güvenliğinden akıllı cihazların yarattığı siber tehditlere kadar geniş bir yelpazede uyarılarda bulunan Akşit, Türkiye'nin önde gelen savunma devlerinin aldığı radikal kararı açıkladı.

"YABANCI ELEKTRİKLİ ARAÇLARI KAMPÜS İÇİNE SOKMUYORUZ"

Otonom ve elektrikli araçların üzerinde yer alan kameraların, sensörlerin ve kapalı devre yazılımların stratejik alanlarda haritalandırma yapabileceğine dikkat çeken Akşit, yerli savunma devlerinin ortak hareket ettiğini belirtti:

"Biz Türkiye olarak ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN ve TEI olarak yabancı elektrikli arabaları artık kampüsün içine sokmuyoruz. Çünkü çok fazla sensör var; kamera vesaire ile tesisin haritasını çıkarıyor ve kontrolü bizde değil. Yerlilere izin veriyoruz çünkü yazılımı da kontrolü de bizde. Ama tehlike büyük; Allah korusun, bir savaş durumunda ne olacağını bilemezsiniz. Yazılımın kontrolü sizde ise şifreyi ve yazılımı değiştirip tekrar güvence altına alabilirsiniz. Ama yazılım başka birindeyse, o ne istiyorsa onu yapar."

"YAPAY ZEKÂ ARABALARI GÜDÜMLÜ FÜZE OLARAK KULLANIYOR"

Akıllı ulaşım sistemleri ve otonom teknolojilerin kötü niyetli veya yapay zekâ kaynaklı manipülasyonlarına değinen Akşit, simülasyon sonuçlarını şu çarpıcı sözlerle paylaştı:

"Yapay zekayla savaş simülasyonu yaparsanız, yapay zeka hemen her seferinde arabaları füze olarak kullanıyor. Ne demek o? Yerde yürüyen güdümlü füze olarak kullanıyor. Arabanın kontrolünü ele geçiriyor ve seni askeri birliğin kapısına çakıyor. İçinde sen varsın yoksun, yapay zekayı ilgilendirmiyor; son derece dangerous ve tehlikeli bir durum."

SİBER TEHDİTLER VE FİZİKSEL İNTERNET İZOLASYONU

TEI tesislerinde kritik verilerin ve motor tasarımlarının korunması amacıyla internet ağından fiziksel olarak tamamen izole edilmiş kapalı sistemler kullandıklarını bildiren Akşit; evlerde kullanılan robot süpürgelerden akıllı kameralara kadar internete bağlı tüm cihazların siber saldırılara açık olduğunu ifade etti. Yapay zekânın ikna kabiliyeti ve uydurma veri üretme risklerine de temas eden TEI Genel Müdürü, dijital platformlara aktarılan kişisel veriler konusunda toplumsal farkındalığın artırılması gerektiğini sözlerine ekledi.