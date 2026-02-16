Tehran filminin yapımcısı Dana Eden ölü bulundu: İran’daki Mossad faaliyetlerini anlatıyordu

TEHRAN FİLMİ…

Apple TV için büyük bir hit olan Tehran'ın başrollerinde Niv Sultan, Shaun Toub, Glenn Close ve Hugh Laurie yer alıyor. Dizi 2021 yılında En İyi Drama Dizisi dalında Uluslararası Emmy Ödülü kazanarak bu ödülü kazanan ilk İsrail dizisi oldu.

Eden, dizide hem İsraillilerin hem de İranlıların birlikte çalıştığını doğrulayarak, yaratıcı işbirliğinin kendisine umut verdiğini söyledi.

"Bence bu gelecek için umut veriyor ve umarım İranlılar ve İsrailliler olarak Kudüs'te ve Tahran'da düşman olarak değil dost olarak birlikte yürüyebiliriz."