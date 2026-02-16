İsrail'in önde gelen televizyon yapımcılarından olan ve dünya çapında ün kazanan "Tehran" dizisiyle Emmy ödülü kazanan 52 yaşındaki Dana Eden, Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir otelde ölü bulundu.
Tehran filminin yapımcısı Dana Eden ölü bulundu: İran’daki Mossad faaliyetlerini anlatıyordu
İran’daki Mossad faaliyetlerini anlatan “Tehran” dizisinin yapımcısı Dana Eden, Yunanistan’daki bir otelde ölü bulundu.Derleyen: Baran Yalçın
İsrail devlet televizyonu KAN'ın aktardığı bilgiye göre, Yunan polisinin olayla ilgili soruşturma gerçekleştirdiği ve olası bir cinayet ihtimalinin araştırıldığı vurgulandı.
Yunan basınının aktardığı bilgiye göre ise Eden'in dizi çekimleri için gittiği Atina'daki otelde yaşamını yitirdiği boyun ve ellerinde şüpheli morluklar tespit edildiği iddia edildi.
Yetkililerin, ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verdiği belirtildi.
Eden'in yapım şirketi Dana and Shula Productions tarafından gerçekleştirilen açıklamada, "Ölümün suç ya da siyasi nedenli olduğuna dair söylentiler asılsızdır” sözleri sarf edildi.
Açıklamada, medyaya ve kamuoyuna "doğrulanmamış iddiaları yayımlamaktan kaçınma ve hassasiyet gösterme" çağrısı yapılırken, Eden'in ailesi, arkadaşları ve meslektaşları için zor bir dönem olduğu vurgulanarak mahremiyete saygı gösterilmesi talep edildi.
TEHRAN FİLMİ…
Apple TV için büyük bir hit olan Tehran'ın başrollerinde Niv Sultan, Shaun Toub, Glenn Close ve Hugh Laurie yer alıyor. Dizi 2021 yılında En İyi Drama Dizisi dalında Uluslararası Emmy Ödülü kazanarak bu ödülü kazanan ilk İsrail dizisi oldu.
Eden, dizide hem İsraillilerin hem de İranlıların birlikte çalıştığını doğrulayarak, yaratıcı işbirliğinin kendisine umut verdiğini söyledi.
"Bence bu gelecek için umut veriyor ve umarım İranlılar ve İsrailliler olarak Kudüs'te ve Tahran'da düşman olarak değil dost olarak birlikte yürüyebiliriz."