Kaçak yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmen kafilesi kara üzerinde durduruldu.

Fethiye ilçesi Çığlık Koyu mevkiinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları ve Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kara üzerinde kalabalığı fark etti.

Durdurulan kafilede 34 kaçak göçmen (beraberinde 24 çocuk) yakalandı. Kaçak göçmenler hiç bir önlem almadan yolculuğa geçmeye çalıştıkları gözlemlendi.

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından zamanında yapılan operasyonda, olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.