İlk kez 1950’li yıllarda Tanzanya’da tespit edilen Chikungunya virüsü, sivrisinek ısırığıyla bulaşan ve milyonlarca kişiyi etkileyen ciddi bir enfeksiyon olarak biliniyor. Uzmanlar, hastalığın artık yalnızca tropikal bölgelerle sınırlı kalmadığını söylüyor.
Tehlikeli virüs hızla yayılıyor: Vaka sayıları fırladı
Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Chikungunya virüsünün, iklim değişikliği nedeniyle Avrupa'nın geniş bölgelerinde yayılma riski taşıdığı ortaya çıktı. Bilim insanları özellikle güney ülkeleri için dikkat çekerken, hastalığın daha kuzeye ilerlemesinin "sadece zaman meselesi" olduğunu vurguladı.Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Son araştırmalar, virüsü taşıyan sivrisinek türlerinin Avrupa’da kalıcı hale gelmeye başladığını ortaya koydu. Özellikle istilacı olarak tanımlanan Asya kaplan sivrisineği, hastalığın kıta genelinde yayılmasında kilit rol oynuyor.
Bilim insanları, sıcaklık artışının virüsün bulaşma sürecini doğrudan etkilediğini belirledi. Yapılan analizlerde, enfeksiyonun gerçekleşebileceği minimum sıcaklık eşiğinin önceki tahminlerden yaklaşık 2,5 derece daha düşük olduğu saptandı.
Bu durum, hastalığın düşünüldüğünden çok daha geniş bir coğrafyada yayılabileceği anlamına geliyor. Araştırmacılar bu farkı “beklenenden çok daha ciddi” olarak değerlendirdi.
İklim değişikliğiyle birlikte İspanya, Yunanistan ve diğer güney Avrupa ülkelerinin risk altında olduğu belirtilirken, uzmanlar virüsün zamanla daha kuzey bölgelerde de görülmesinin kaçınılmaz olabileceğini ifade ediyor.
Chikungunya enfeksiyonu yüksek ateş, şiddetli eklem ağrısı ve uzun sürebilen halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklarda hastalığın ağır seyredebildiği bildiriliyor.
Son yıllarda Avrupa’da en az 10 ülkede vakalar kaydedilirken, bazı ülkelerde vaka sayılarında dikkat çekici artış yaşandı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun kontrolü ve erken önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguluyor.