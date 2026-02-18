Yeniçağ Gazetesi
18 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Sağlık Tehlikeli virüs hızla yayılıyor: Vaka sayıları fırladı

Tehlikeli virüs hızla yayılıyor: Vaka sayıları fırladı

Sivrisinekler aracılığıyla bulaşan Chikungunya virüsünün, iklim değişikliği nedeniyle Avrupa'nın geniş bölgelerinde yayılma riski taşıdığı ortaya çıktı. Bilim insanları özellikle güney ülkeleri için dikkat çekerken, hastalığın daha kuzeye ilerlemesinin "sadece zaman meselesi" olduğunu vurguladı.

Baran Şükrü Çelik Derleyen: Baran Şükrü Çelik
Haberi Paylaş
Tehlikeli virüs hızla yayılıyor: Vaka sayıları fırladı - Resim: 1

İlk kez 1950’li yıllarda Tanzanya’da tespit edilen Chikungunya virüsü, sivrisinek ısırığıyla bulaşan ve milyonlarca kişiyi etkileyen ciddi bir enfeksiyon olarak biliniyor. Uzmanlar, hastalığın artık yalnızca tropikal bölgelerle sınırlı kalmadığını söylüyor.

1 7
Tehlikeli virüs hızla yayılıyor: Vaka sayıları fırladı - Resim: 2

Son araştırmalar, virüsü taşıyan sivrisinek türlerinin Avrupa’da kalıcı hale gelmeye başladığını ortaya koydu. Özellikle istilacı olarak tanımlanan Asya kaplan sivrisineği, hastalığın kıta genelinde yayılmasında kilit rol oynuyor.

2 7
Tehlikeli virüs hızla yayılıyor: Vaka sayıları fırladı - Resim: 3

Bilim insanları, sıcaklık artışının virüsün bulaşma sürecini doğrudan etkilediğini belirledi. Yapılan analizlerde, enfeksiyonun gerçekleşebileceği minimum sıcaklık eşiğinin önceki tahminlerden yaklaşık 2,5 derece daha düşük olduğu saptandı.

3 7
Tehlikeli virüs hızla yayılıyor: Vaka sayıları fırladı - Resim: 4

Bu durum, hastalığın düşünüldüğünden çok daha geniş bir coğrafyada yayılabileceği anlamına geliyor. Araştırmacılar bu farkı “beklenenden çok daha ciddi” olarak değerlendirdi.

4 7
Tehlikeli virüs hızla yayılıyor: Vaka sayıları fırladı - Resim: 5

İklim değişikliğiyle birlikte İspanya, Yunanistan ve diğer güney Avrupa ülkelerinin risk altında olduğu belirtilirken, uzmanlar virüsün zamanla daha kuzey bölgelerde de görülmesinin kaçınılmaz olabileceğini ifade ediyor.

5 7
Tehlikeli virüs hızla yayılıyor: Vaka sayıları fırladı - Resim: 6

Chikungunya enfeksiyonu yüksek ateş, şiddetli eklem ağrısı ve uzun sürebilen halsizlik gibi belirtilerle ortaya çıkıyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklarda hastalığın ağır seyredebildiği bildiriliyor.

6 7
Tehlikeli virüs hızla yayılıyor: Vaka sayıları fırladı - Resim: 7

Son yıllarda Avrupa’da en az 10 ülkede vakalar kaydedilirken, bazı ülkelerde vaka sayılarında dikkat çekici artış yaşandı. Uzmanlar, sivrisinek popülasyonunun kontrolü ve erken önlemlerin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro