Tehlikeli atlayış: 2026 Türkiye’sinde İstanbul manzarası

Bazı kişilerin yolu daha da kısaltmak için bariyerlerin üzerinden atlamaya çalışması dikkat çekiyor. Yoğun araç trafiğinin bulunduğu caddede bazı yayaların ise kendilerine göre daha kısa gördükleri güzergâhı kullanmak için araçların arasından geçmeye çalışması tehlike oluşturuyor. Kent merkezlerinde yaya güvenliği amacıyla bariyerlerin kullanılması anlaşılır olsa da, Karaköy'deki görüntüler yaya güzergâhlarının insanların günlük hareket alışkanlıklarıyla ne kadar örtüştüğü sorusunu da gündeme getiriyor. Vatandaşların bazıları kurallara uyarak alt geçidi kullanırken, bazıları yaklaşık 100 metre daha yürümeyi tercih ediyor, bazıları ise bariyerleri aşarak riskli yolu seçiyor. Ortaya çıkan görüntüler ise İstanbul'un tarihi ve turistik merkezlerinden Karaköy'de, "En kısa yol hangisi?" sorusunun yayalar açısından zaman zaman küçük bir navigasyon problemine dönüştüğünü gösteriyor.