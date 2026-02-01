Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi Nükhet Coşkun Caddesi’ndeki bir iş yerine dün gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi. Dönerci dükkanına gelen şüpheli kişilerin açtığı ateşte kurşunlardan ikisi kapalı dükkana isabet etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler iş yerinde inceleme yaptıktan sonra kaçan zanlılar için çalışma başlattı.

'BOŞ KOVANLARI ARIYORDU'

Öte yandan işletme sahibi Remzi Kara, olaydan önce 2 kişinin dükkana gelip kendisini tehdit ettiğini savundu. Kara, "Biz racon keseceğiz sana dediler. Ben de kendilerine gidin kafanız güzel, alkollüsünüz ayık kafayla gelin konuşalım dedim. Dışarı çıktıkları anda silahlı saldırıya uğradım. Kimin yaptığını tam olarak göremedim. Bu olayın üzerinde durulmasını istiyorum. En başta 2 kişi geldi. Silahlı saldırıdan sonra 1 kişi gelip boş kovanları arıyordu. Muhtemelen o da onlardandı'' dedi.