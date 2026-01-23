30 Ağustos 2024 tarihinde Kara Harp Okulu'nun mezuniyet töreni sonrasında resmi törenin ardından, teğmenlerin bir kısmı kılıçlarını çekerek "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganıyla "Subay Yemini" etmişti.

DENİZ DEMİRTAŞ'IN İHRAÇ TALEBİ MAHKEMEDEN DÖNDÜ

Yaşanan olay sonrası 5 teğmen hakkında "disiplinsizlik" soruşturması başlatmıştı. SK'dan ihraç edilen teğmenlerden Deniz Demirtaş’ın ihraç talebi mahkemeden döndü. İhraç gerekçesinde ise, yemin töreninde yapılan kılıçlı yeminin planlı olduğuna dair somut konut olmadığı belirtildi.

