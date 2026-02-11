Bugün 11 Şubat 2011…

FETÖ’nün Balyoz kumpasında 15 yıl önce bugün toplu tutuklamalar yapıldı.

Türk tarihinin en utanç verici karanlık gününde saat 22:00 sularıydı.

FETÖ’nün sahte delil ve iftiralarıyla Balyoz Davası’nda ordumuzun ve donanmamızın 163 komutanı tutuklanmıştı.

“Silivri’de vatan nöbetindeyiz” diyen rütbeli komutanlar, yıllarca cezaevinde kaldı ancak gün geldi ve gerçekler ortaya çıktı.

Sahte delilleri yerleştiren, Balyoz kumpasını kuran FETÖ’cü hakim ve savcılar ise bugün cezaevindeler!

Balyoz davasında toplu tutuklamaların yapıldığı 11 Şubat’ın yıldönümünde bir fotoğraf gözlerden kaçtı.

FETÖ’nün Ergenekon kumpas davasındaki savunmasıyla hafızalara “Teğmen Çelebi” diye kazınan ancak bugün AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi diye bilenen Çelebi bir fotoğraf paylaştı:

“Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sn. Hulusi AKAR’ın başkanlığında; Şehit Gazi Birlik Sendikasının kıymetli temsilcileri ile Gazi Meclisimizde görüştük.”

Masada yan yana AKP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ile AKP Milletvekili Hulusi Akar!

Bundan çok değil 8 yıl önce de Mehmet Ali Çelebi, şimdi yan yana oturduğu Hulusi Akar’ı eleştiriyordu.

Mehmet Ali Çelebi, 2018 yılında o dönem Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik olarak şunları söylemişti:

“Esir düşmüş subaylarını 3.Kolordu Komutanı iken kendisine bağlı Hasdal Cezaevi’nde, Kara Kuvvetleri Komutanı iken Mamak Askeri Cezaevi’nde ziyaret etmiştir. Subayını esir etmemek önemli, esirken ziyaret etmek değil.”

Nereden nereye…