Kim ne derse desin ekonomi rakamlarla değil, güvenle işler.

Ve bazı siyasi kararlar vardır ki etkisi sadece mahkeme salonlarında kalmaz; döviz ekranına, banka bilançolarına, market raflarına, vatandaş cebine yansır.

CHP kurultayına ilişkin verilen “mutlak butlan” kararı da tam olarak böyle bir kırılma etkisi yaratacak.

Hiç karnımızdan konuşmayalım.

Piyasa, özellikle yabancı yatırımcı bu kararı “muhalefet içi hukuki tartışma” olarak okumaz.

Onlar bu kararı: “Türkiye’de kurumsal öngörülebilirlik yeniden tartışmalı hale geliyor” şeklinde okur.

İşin gerçeği ortada:

Savaş olsa da olmasa da, butlan olsa da olmasa da yıllardır yapılan hatalar nedeniyle ekonomi zaten çökmüştü.

Butlan bu çöküşün ikrarının tuzu biberi oldu.

Peki bundan sonra ne olacak?

Bana göre piyasalar açısından bakıldığında önümüzde üç senaryo var.

İlk senaryo, zayıf bir ihtimal olsa da teknik dengelenme senaryosu.

Yani piyasaların birkaç hafta içinde tamamen normalleşmesi.

Borsanın sakinleşmesi, doların yatay seyre bağlaması ve CDS’in tekrar geri çekilmesi.

Tekrar söylüyorum; ben birinci senaryonun çok düşük bir ihtimal olduğu kanaatindeyim.

Eğer böyle bir durum olursa bu yazının devamında göreceğiniz üçüncü senaryonun çıktısı olarak olabilir.

Ancak bu durum bizi çok daha ağırlaşmış bir ikinci senaryoya götürür.

Neyse; kafamızı karıştırmayalım ve önce ikinci senaryoya bakalım.

İkinci senaryoda hikaye şöyle:

Burada piyasa yaşananları geçici bir türbülans değil, kalıcı bir rejim riski olarak fiyatlamaya başlar.

İkinci satış dalgası gelir.

Bankacılık hisselerinde yeni çöküşler yaşanır.

CDS yeniden 300 baz puanın üzerine koşar.

Dolar üzerindeki baskı büyür ve hızla yükselir.

Kamu müdahaleleri artar ama rezervler agresif bir şekilde çöktüğü için yetersiz kalır.

Kur kırılır, enflasyon patlar, daha yüksek faiz geri döner.

Carry trade abileri ellerini ovuşturmaya başlar.

Çünkü onlar için yüksek kur + yüksek faiz kombinasyonu büyük kazanç demek.

Nitekim işin sonunda geçmişte olduğu gibi sabit kur garantisi alarak yükselmiş kur ve faizden tekrar TL’ye ve oyuna geri dönerler.

Yani bizim “kriz” dediğimiz şey, bu tefeciler için harika bir kazanç fırsatı olur.

Bence bu senaryo öyle ya da böyle gerçekleşecek.

Ancak önce devreye üçüncü senaryo girebilir.

Üçüncü senaryo ise en tahrip edici olanı.

Çünkü bu senaryoda ilk bakışta her şey sakin gibi görünür. Sanki birinci senaryo ortamı varmış gibi yapılır.

Ekonomi yönetimi devreye girer.

Kamu bankaları döviz satar.

Merkez Bankası likiditeyi sıkar.

Kur tamamen kontrolden çıkmaz ama sürekli baskı altında kalır.

Faizler yüksek kalır.

CDS düşmez ama sistem bir şekilde ayakta tutulur.

Ben buna “pahalı istikrar” diyorum.

Çünkü ortada gerçek bir istikrar yoktur.

Sadece çok ağır maliyetle sürdürülen bir denge vardır.

Bu modelin faturası ise doğrudan reel sektöre çıkar.

Şirketler krediye ulaşamaz.

Sanayici finansman maliyeti altında ezilir.

İç talep çöker.

İşsizlik patlar.

Bankalar regülasyon baskısı altında ezilir.

Ekonomi büyüyemez ama faiz ödemeye devam eder.

Ve en kritik tehlike tam da burada başlar:

Devlet rezerv satarak sistemi tutmaya çalışırken aslında yabancıya kontrollü çıkış imkânı sağlamış olur.

Ülke kaynakları, sistemi güçlendirmek yerine sıcak paranın tahliyesini ucuza finanse etmeye başlar.

Üçüncü senaryoda ilk bakışta “kontrol sağlandı” gibi görünse de, aslında ekonomiyi kronik bir sıkışma rejimine sokar.

Ve kur her an patlamaya hazır bir bomba haline gelir.

İşte tam bu noktada kaçınılmaz olarak ikinci senaryo devreye girer.

Özetle;

Her koşulda yolun sonuna geldik.

Bugün yaşanan butlan kararı her ne kadar siyasi bir mesele gibi görünse de aslında yabancılar açısından Türkiye ekonomisinin pimini çekmek için harika bir bahane.

Ve bu bahaneyi öyle ya da böyle kullanacaklar.

İzleyin…

Görün…

Ne demek istediğimi yakın gelecekte anlarsınız….