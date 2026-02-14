Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Ankara ve Diyarbakır’da; “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Tefecilik ve Nitelikli Yağma” suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda gözaltına alınan 32 şüphelinin hesaplarında 25 milyar 119 milyon liralık para trafiği olduğu belirlendi.

18’İ TUTUKLANDI

2 milyar 200 milyon lira değerindeki mal varlıklarına el konulan zanlılardan 18’i tutuklanırken, 12’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri sonucunda, “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçunun da örgütlü şekilde işlendiği tespit edildi. Bu kapsamda şüphelilere ait 123 taşınmaz, 38 araç ve 180 banka hesabına el konuldu. Operasyonlarda ayrıca farklı kişiler adına düzenlenmiş çeşitli miktarlarda çek ve senetler, tapu belgeleri, çok sayıda silah, dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

BASKIYLA MAL DEVRİ

Şüphelilerin, vatandaşlara yüksek faizle borç para vererek mağdur ettikleri, teminat olarak boş ya da yüksek tutarlı çek ve senetler imzalattıkları ortaya çıktı. Borçlarını ödeyemeyen kişilerin mal varlıklarının ise tehdit ve baskı yoluyla devralındığı tespit edildi.