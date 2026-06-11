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Kaynak: İHA

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tefecilik suçuna yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında Atakum ve İlkadım ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda yapılan aramalarda ruhsatsız bir tabanca, iki şarjör, iki ruhsatsız av tüfeği, 54 adet tabanca mermisi, 18 av tüfeği fişeği, borç ilişkilerine dair kayıtların yer aldığı değerlendirilen ajanda ve notlar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma kapsamında S.T., B.A.P. ve D.Ş. isimli kadın şüpheli gözaltına alındı. KOM Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.T. ve D.Ş., savcılık kararıyla serbest bırakıldı. B.A.P. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.