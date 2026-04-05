TED Üniversitesi (TEDÜ), 1 Nisan’da Ankara’da düzenlediği lansmanla, üniversitenin geleceğine yön verecek “TEDUOne” kurumsal dönüşüm programını başlattığını duyurdu. Bütüncül bir dönüşüm yolculuğunu temsil eden program, tüm akademik ve idari süreçleri tek bir vizyon altında birleştirerek veri odaklı yönetim, bütünleşik süreçler ve uçtan uca öğrenci deneyimi oluşturmayı hedefliyor. YÖKAK akreditasyonuna sahip sayılı vakıf üniversiteleri arasında yer alan TEDÜ, bu programla yükseköğretimde dijital dönüşümdeki öncü rolünü pekiştirmeyi amaçlıyor.

Üniversitenin kurumsal dönüşüm programına ilişkin değerlendirmelerini lansman kapsamında yaptığı konuşmada paylaşan TED Üniveristesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levend Parnas “Bugün bir bilgi teknolojileri projesini değil, kurumsal dönüşüm programını başlatıyoruz. Geleceğin yükseköğretim modeli olarak gördüğümüz TEDUOne ile bir yandan bugünün ihtiyaçlarına yanıt verirken, diğer yandan veri ve yapay zeka temelli bir üniversite yapısının temellerini atıyoruz” dedi.

TEDÜ’nün 1 Nisan’da başlayan kurumsal dönüşüm yolculuğu, 1 Eylül’de programın canlıya alınması sonrasında önemli bir aşamaya ulaşacak. 24 saatten kısa sürecek iş kesintisiyle, üniversitenin tüm yapıları eş zamanlı olarak yeni sisteme entegre edilirken, 1 Aralık’a kadar destek ve stabilizasyon süreci tamamlanacak.

BÜTÜNCÜL DÖNÜŞÜM YAKLAŞIMI

Üniversitenin 2023-2027 Stratejik Planı doğrultusunda şekillendirilen TEDUOne, veri odaklı karar alma kültürünü kurumsal ölçekte güçlendirmeye odaklanıyor. Programla birlikte parçalı sistemler ve dağınık veri yapıları geride bırakılarak tek veri doğrusu, tek kurumsal akıl ve bütünleşik yönetim modeli esas alınacak. Bu yaklaşım, operasyonel verimliliği artırırken, kurumsal şeffaflığı ve hesap verebilirliği de güçlendirecek.

Yükseköğretimde kalite güvencesi ve kurumsal yetkinlikler açısından önemli bir eşik olan YÖKAK akreditasyonunun gerektirdiği anlayışı merkez alan dönüşüm programı sayesinde, süreçler kişilere bağlı olmaktan çıkarılacak, kurumsal hafıza güçlendirilecek ve sürdürülebilir kalite standartları güvence altına alınacak. Program tamamlandığında TEDÜ, Türkiye’de yükseköğretim alanında bu ölçekte bütüncül bir dijital dönüşüm programını hayata geçiren öncü üniversitelerden biri olarak konumlanacak.

ONECORE, ONEPULSE VE ONEEXCELLENCE ILE ÜÇLÜ DÖNÜŞÜM MODELI

TEDUOne çatısı altında; OneCore, OnePulse ve OneExcellence dönüşümün ana bileşenleri olarak tasarlandı. Program çerçevesinde kurumsal yönetim süreçleri OneCore projesi ile güçlendirilirken, öğrenci yaşam döngüsü OnePulse projesi ile proaktif bir yapıya kavuşturulacak; OneExcellence yaklaşımı ile tüm süreçler sadeleştirilerek standartlaştırılacak ve kurum genelinde tekleşmiş bir yapı oluşturulacak.

Bu bütünleşik model; kurumsal şeffaflığı artıran, karar alma süreçlerini hızlandıran ve öğrenci başarısını proaktif olarak yöneten bir sistem ortaya koyacak. Bu sayede raporlama süreleri %30 kısalacak, manuel veri girişleri %40 azalacak.

OnePulse kapsamında, adaylıktan mezuniyete kadar tüm öğrenci yolculuğu tek sistem üzerinden izlenip yönetilecek. Yapay zeka sayesinde riskli durumdaki öğrenciler erken tespit edilerek ayrılma oranlarında %10 azalma, destek süreçlerinde personel verimliliğinde %5 artış ve talep başına maliyette %20 azalma hedefleniyor.