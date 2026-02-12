Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe’de gözler Trabzonspor deplasmanına çevrildi.

ASENSIO VE TALISCA DERBİ PLANININ MERKEZİNDE

Teknik direktör Domenico Tedesco, derbi öncesi orta saha kurgusunu şekillendirirken Marco Asensio ve Anderson Talisca’yı derbi planının merkezine yerleştirdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında orta saha üstünlüğünü ele geçirip hücumdaki etkili ayaklarıyla sonuca gitmeyi hedefliyor. Derbide kilidi açacak isimlerin yine merkezden çıkması bekleniyor.

GUENDOUZI-İSMAİL İKİLİSİ ÖNE ÇIKIYOR

Sarı-lacivertlilerde en güçlü mevki olarak öne çıkan orta sahada forma savaşı yaşanıyor. Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, N’Golo Kante ve Edson Alvarez arasından hangi ikilinin maça 11'de başlayacağı merak konusu olurken Tedesco'nun planı netlik kazandı.

Tedesco'nun Guendouzi’yi ilk 11’e yazmasına kesin gözüyle bakılırken yanında N'Golo Kante yerine İsmail Yüksek’e şans vermeyi düşünüyor.

KANTE İÇİN ÖZEL ANTRENMAN PROGRAMI UYGULANIYOR

Gençlerbirliği maçınde ilk kez Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkan N'Golo Kante'nin fiziksel olarak yeterli seviyede olmadığı görüldü.

Derbide yedek oturması beklenen Fransız yıldız için özel antrenman programı uygulandığı ve bireysel çalışmalarla birlikte kısa süre içerisinde takımın fiziksel seviyesine ulaşacağı belirtiliyor.