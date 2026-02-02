Süper Lig devi Fenerbahçe’de transfer mesaisi sürüyor. Portekiz teknik direktör Tedeco’nun talimatları doğrultusunda takımdan bazı oyuncuların gönderilesi bekleniyor. Bunların başında ise Brezilyalı yıldız Fred geliyor.

AJAX TALİP OLMUŞTU

Sarı-lacivertli ekipte geleceği belirsiz olan Brezilyalı yıldızın transferi gündemde. İlk geldiğinde performansıyla alkış toplayan Fred, istikrarı tutturamadı. Kanarya'da takımdan ayrılma ihtimali olan futbolcu için Ajax'ın talip olduğu aktarılmıştı.

SON DAKİKA OLARAK DUYURDULAR: TRANSFERDE KARA HABER

Gelen son dakika bilgisi ise gündemi derinden sarstı. Voetbal’da yer alan habere göre, Ajax, Fred transferinden Fenerbahçe'nin 3,5 milyon euro kiralama bedeli istemesi sebebiyle vazgeçti.

Fred'e transferde büyük şok

Fred’in Fenerbahçe’de kalıp kalmayacağı merak konusu olurken gelen bu haberle taliplerinin ortadan kalktığı öğrenildi.