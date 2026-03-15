Fenerbahçe’nin Fatih Karagümrük karşısında aldığı 2-0’lık yenilgiyi çoğu futbolsever beklemiyordu. Bu mağlubiyet sadece üç puanın kaybı olmadı; aynı zamanda Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışında ciddi bir yara almasına da neden oldu. Peki bu yenilgi neden geldi? Tedesco nerede hata yaptı?

Öncelikle ilk 11’ler açıklandığında kadroyu anlamlandırmak oldukça zordu. Fenerbahçe sahaya pek alışık olmadığı bir dizilişle çıktı. Rakip ligin son sırasında diye farklı bir şeyler denemek istendiği belliydi. Ancak “baklava” diye tabir edilen 4-4-2 sistemiyle sahaya çıkmak pek mantıklı görünmüyordu. Üstelik rotasyon adına formda oyuncuların kesilmesi de ayrı bir tartışma konusu.

ORTA SAHA TERCİHİ

Bir diğer dikkat çeken nokta ise orta saha tercihiydi. Defansif özellikleri ağır basan dört orta saha oyuncusuyla maça başlanması başlı başına soru işaretiydi. Elbette bu oyuncuların kalitesine söz söylemek doğru olmaz. Ancak hücum anlamında takıma ne katacakları da önemli bir konuydu. Tedesco bu dört ismi ilk 11’de başlatırken oyunun hücum tarafında nasıl bir plan kurgulamıştı? Bu tercih sahada neyi değiştirecekti? İşte bunların da sorgulanması gerekiyor.

FRED ASENSIO'NUN YERİNİ TUTAR MI?

Fred’in, Asensio’nun yerine ne kadar verimli olabileceği en başından düşünülmeliydi. Oğuz Aydın bu maça ilk 11’de başlayamaz mıydı? Ya da Nene’nin ağrıları varsa Musaba neden ilk 11’de düşünülmedi? Nitekim oyuna girdikten sonra ne kadar etkili olabildiğini gördük.

Fenerbahçe ikinci yarıya dört değişiklikle başladı. Ancak bu hamlenin oyuna ne kadar etki ettiği de ayrı bir tartışma konusu oldu. Böylesine köklü bir değişiklik yapılmasına rağmen takımın oyununda beklenen kırılma bir türlü gerçekleşmedi.

İkinci yarıda klasik sisteme ve kanat oyununa dönülmesinin ise artık pek bir anlamı kalmamıştı. Asıl dikkat çekici olan ise ilk 45 dakikada kornerlerden yenilen iki goldü. Büyük bir takımın duran toplardan bu şekilde goller yeme lüksü yok. Galatasaray’ın arkasında kalmışken ligde yakalanan namağlup seri hem takımı hem de taraftarı ayakta tutuyordu. Bu yenilgi yalnızca şampiyonluk yarışına zarar vermedi; aynı zamanda taraftarın motivasyonunu da ciddi şekilde düşürdü.

EYVAH SKRINIAR

Bir diğer önemli nokta ise Skriniar’ın yokluğuydu. Hem savunma güvenliği hem de geriden oyun kurma konusunda eksikliği fazlasıyla hissedildi. Ancak Fenerbahçe gibi büyük bir takımın tek bir oyuncuya bu kadar bağımlı olması da ayrı bir soru işareti.

DEVRE ARASI TRANSFER DÖNEMİ

Takımda sorumluluk alan bir isim de göze çarpmadı. Talisca ve Asensio sahada olmayınca “şapkadan tavşan çıkarabilecek” bir oyuncu da kalmıyor. Cherif tercihi değil, transferiyle sorgulanan bir isim hâline geldi. Açık konuşmak gerekirse Fenerbahçe’nin ilk 11 seviyesinde bir futbolcu görüntüsü vermiyor.

Konu ister istemez Kante’ye de geliyor. Performansı ortada, maliyeti ortada. Sarı-lacivertli camia transfer dönemine iyi başlamıştı ancak finali pek iyi yapamadı. Yapılan bazı hamlelerin takımın oyun gücünü aşağı çektiği de bir gerçek.

Tedesco’nun bu sezon zaman zaman şansının da yaver gittiğini söylemek gerekiyor. Özellikle ligde rakiplerin 10 kişi kalmasının ardından gelen kritik galibiyetler var. Geçtiğimiz devre arasındaki Beşiktaş maçı buna iyi bir örnek. Orkun kırmızı kart görmese belki de o maçın hikâyesi bambaşka yazılacaktı.

Karagümrük maçında ise rakibini hafife alan bir Tedesco görüntüsü vardı. Bunun bedeli hem Fenerbahçe’ye hem de kendisine ağır oldu. Futbolda rakibi küçümsemenin bedeli çoğu zaman sahada ödenir.

BU SEZON İLK DEFA DENENEN BİR SİSTEM

Farklı sistemler ve yeni denemeler hazırlık maçlarında yapılır. Süper Lig gibi zorlu bir yarışta kanat forvetleriniz olmadan sahaya çıkmak büyük bir risktir. Oğuz Aydın ve Musaba bu maça ilk 11’de başlasaydı belki de bugün çok farklı bir skoru konuşuyor olabilirdik.

Asensio’nun ağrıları olabilir. Ancak oynayabilecek durumdaysa böyle bir maçta ilk 11’de başlaması gerekir. Oynamayacak durumdaysa da bu boşluğu dolduracak doğru tercihler yapılmalıydı. Fred’in 10 numara pozisyonunda ne kadar verimli olabileceği ise başlı başına bir tartışma konusu.

BROWN NEDEN BAŞLAMADI?

Bir de Brown gerçeği var. Son haftalarda form grafiği yükselen bir oyuncudan bahsediyoruz. Buna rağmen neden ilk 11’de başlamıyor? Neden daha fazla süre almıyor? Teknik heyetin bu soruya da net bir cevap vermesi gerekiyor.

Sonuç olarak Fenerbahçe bu maçta yalnızca rakibine değil, biraz da kendi tercihleri ve hatalarına yenildi.