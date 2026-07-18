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Yeni sezonda Vincenzo Italiano'nun yerine Bologna'nın başına geçen Domenico Tedesco, ilk sınavından ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

İtalya temsilcisi, sezon öncesi hazırlık maçında Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden Arminia Bielefeld'e 4-0 mağlup oldu.

İLK YARIDA MAÇ KOPTU

Bologna karşılaşmaya adeta kabus gibi başladı. Arminia Bielefeld, Grodowski'nin 8 ve 14. dakikalarda attığı gollerle kısa sürede 2-0 öne geçti. Ev sahibi ekipte Worl, 29. dakikada farkı üçe çıkararak ilk yarıda maçın skorunu belirledi.

3-0'DAN SONRA ROWE KIRMIZI KART GÖRDÜ

40. dakikada Jonathan Rowe'un gördüğü kırmızı kart ise Bologna'nın işini daha da zorlaştırdı.

TEDESCO İLK MAÇINDA HÜSRAN YAŞADI

İkinci yarıda çok sayıda oyuncu değişikliği yapan Domenico Tedesco, takımını oyuna ortak edemedi. Arminia Bielefeld, 90. dakikada Bauer'in golüyle skoru 4-0'a getirerek sahadan farklı galibiyetle ayrıldı.

Böylece Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Domenico Tedesco, Bologna kariyerine ağır bir mağlubiyetle başlamış oldu.