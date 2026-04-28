Fenerbahçe'nin yollarını ayırdığı Domenico Tedesco'dan yeni bir açıklama geldi.

Ayrılığın ardından ilk sözlerinde, yeni sözleşme ihtimali üzerinde konuşurken bu gelişmenin kendisi için beklenmedik olduğunu ifade eden Tedesco bu kez de Alman basınından Kicker'a açıklamalarda bulundu.

TEDESCO: 'TARAFTARLAR ŞAMPİYONLUĞU FAZLASIYLA HAK EDİYOR'

Tedesco, "Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayalini gerçekleştirebilmesi için dua edeceğim çünkü taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor. Kalıcı bir sistem inşa etmeyi hedefliyordum ve geçmişe kıyasla daha farklı bir anlayış ortaya koyduğumuza da inanıyorum. Böylesine duygusal bir kulüpte, tek bir mağlubiyetin ardından her şeyi sorgulamak yerine kenetlenmek gerekir." ifadelerini kullandı.