Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun Samandıra ile ilgili yaptığı eleştiriler dikkat çekti.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Tedesco, yaptıkları çalışmaların gizli kalmadığına ve rakipleri bu nedenle şaşırtamadıklarına dikkat çekerek Samandıra'nın kapalı bir tesis olması gerektiğini ifade etti.

TEDESCO: 'RAKİPLER NE YAPMAK İSTEDİĞİMİZİ BİLİYORLAR'

Tedesco bu konuyla alakalı şunları söyledi:

"Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Antrenman tesislerimizde yaptığımız antrenmanlarımızı herkes görüyor. Rakipler ne yapmak istediğimizi biliyorlardı. Kimseyi şaşırtamıyoruz maçlarda. Çünkü tesisteki sahalarımız herkese açık. Buna çözüm bulmalıyız. Herhangi bir apartman kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilir. Kimseyi suçlamıyorum ama hissiyatım bu."