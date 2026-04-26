Trendyol Süper Lig'in 31'inci haftasında evinde Galatasaray'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco derbi mağlubiyetini değerlendirdi.

TEDESCO: 'PENALTIDAN SONRA BİR ŞEYLER KIRILDI'

Maça iyi başladıklarını belirten Tedesco, “Aslında maça iyi başladık. Güçlü bir başlangıçtı. İstediğimiz başlangıçtı. Önde pozisyon alıyorduk, geriden oyun kuruyorduk. Maçtan önce onların önde baskı yapacağını söylemiştim ama biz çözümleri bulduk. Penaltı da kazandık, atmamız gerekiyordu, olmadı. Penaltı kaçtıktan sonra bir şeyler kırıldı. İlk gol taçtan geldi.” dedi.

'İKİNCİ YARIYI SİNDİRMEK ZOR'

Karşılaşmanın ikinci bölümüne dikkat çeken Tedesco, “İkinci yarı olanları sindirmek zor. Penaltı aleyhinize, kırmızı kart. Sonra da kendi kalemize gol attık. Sıfır gol çılgınca. Kaçan penaltı var, net pozistyonlar var, karşı karşıya pozisyonlar var.” ifadelerini kullandı.

'RAKİBİN GÜCÜNÜ KABUL ETMEK GEREKİYOR'

Galatasaray’ın performansına da değinen teknik adam, “Galatasaray'ın da iyi olduğunu kabul etmek gerekiyor. Bu akşam iyi bir rakibe karşı oynadık. Puan farkı 7. Daha önce 7-8 olmuştu sezon içinde. Bizim yapmamız gereken işimize bakmak. Başakşehir maçı var, o maçta Ederson, Mert, Guendouzi olmayacak. Bu sezon birçok maçta çok eksik oynadık. Bu da işimizi zorlaştırdı.” şeklinde konuştu.