Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup eden Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertlilerin ilk yarıdaki oyunundan memnun olduğunu belirten Tedesco, ikinci yarıda ise daha iyi bir performans göstermeleri gerektiğini ifade etti.

TEDESCO: 'İLK YARIDA GÜÇLÜ BİR PERFORMANS GÖSTERDİK'

Karşılaşmayı değerlendiren Tedesco, “İlk yarıda güçlü bir performans sergiledik. Bazı durumlarda ikinci yarıda daha iyi olabilirdik. Önde baskıyı ilk yarıdaki kadar iyi yapamadık. Tek gol yediğimiz için şanslıyız. Bu maçı kazandığımız için mutluyuz.” dedi.

'KANTE MUTLUYSA BEN DE MUTLUYUM'

Gelen soru üzerine yeni transfer N’Golo Kante’nin performansına da değinen deneyimli teknik adam, “İyi, çok iyi buldum. Başlangıç yapmak için kolay bir maç değildi ama onun adına mutluyum. Ona sordum ve mutluyum dedi. O mutluysa, ben de mutluyum.” ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR’UN ADI DA GEÇMELİ'

Şampiyonluk yarışına ilişkin soruya da yanıt veren Tedesco, “Trabzonspor’a karşı zor bir maç olacak. Şampiyonluk mücadelesinde sadece iki takımın adı geçiyor ama Trabzonspor’un da adının geçmesi gerekiyor. Çok iyi iş çıkarıyorlar.” diyerek zirve yarışında bordo-mavili ekibin performansına dikkat çekti.