Kupada Konyaspor karşısında alınan mağlubiyetle çeyrek finalde Ziraat Türkiye Kupası’na veda eden sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 31. haftasında 26 Nisan Pazar günü oynanacak kritik derbinin hazırlıklarını sürdürüyor.

Dünkü idmanda yaklaşık üç haftadır takımdan ayrı kalan ve iyileşen Asensio da yer aldı. İspanyol oyuncunun derbide görev almasına kesin gözüyle bakılması, teknik heyetin planlarını da yeniden şekillendirdi.

Basında yer alan bilgilere göre Tedesco, Asensio’yu 10 numara rolünde değerlendirmeyi planlıyor. Hücum hattının en ilerisine ise Anderson Talisca’nın yerleştirilmesi bekleniyor. Teknik direktörün, Sidiki Cherif’i ise yedekler arasında tutacağı ifade ediliyor.