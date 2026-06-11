İtalya Serie A ekiplerinden Bologna'da Beşiktaş'a imza atan Vincenzı Italiano'nun yerine teknik direktörlük görevine eski Fenerbahçeli Domenico Tedesco getirildi.

Tedesco, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile yaşadığı deneyime dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'HER ŞEY HEMEN BİR KRİZE DÖNÜŞEBİLİYOR'

Fenerbahçe'nin uzun süredir ligde şampiyon olamadığını hatırlatan Tedesco, "Fenerbahçe son deneyimimdi. 13-14 yıldır şampiyon olamayan ve herkesin şampiyonluğa çok aç olduğu bir kulüp. Bu şu anlama geliyor; üst üste beş maç kazansanız bile altıncı maçta puan kaybettiğinizde her şey hemen bir krize ve probleme dönüşebiliyor." dedi.

'GALATASARAY TÜM MAÇLARINI KAZANIYOR'

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında kolay kolay kaybetmemesinin büyük baskı oluşturduğuna dikkat çeken 40 yaşındaki teknik adam, "Galatasaray tüm maçlarını kazanıyor, puan farkı 2'den 3'e, 4'e çıkınca hemen bir gerginlik oluşuyor. Oraya tarih yazmak ve o sonuçları almak için imza atmıştık, bu yüzden beni neyin beklediğini çok iyi biliyordum." ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE DUYGUSAL AMA HARİKA BİR KULÜP'

Yaşadığı bütün zorluklara sarı lacivertli kulübe büyük saygı duyduğunu ifade eden Tedesco, "Çok duygusal ama harika bir kulüp. İnanılmaz taraftarları, muazzam bir stadyumu ve atmosferi var. Baskı da bu oyunun bir parçası. Bununla hiçbir zaman sorun yaşamadım, aksine beni her zaman motive etmiştir." diye konuştu.